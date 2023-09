Todavía hay esperanza: Paul McCartney abre una nueva fecha en el Foro Sol; toma nota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días el cantante británico Paul McCartney se ha mantenido en tendencia debido a que el músico anunció que estaría de regreso en nuestro país después de muchos años de ausencia. La presentación que se llevará acabo el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol forma parte de su gira internacional 'Got Back Tour' para la cual se abrieron dos fases de venta, la primera exclusiva para fans y la segunda en la preventa que ya es costumbre que ponga en marcha de la empresa Ocesa; sin embargo, los accesos se agotaron y con ello, miles de fan sede exBeatle se quedaron fuera. Hoy hay una nueva noticia que ha sido muy celebrada.

Mediante sus redes sociales, el músico de 81 años de edad informó que debido al éxito generado de parte de la audiencia se habría una segunda fecha en la capital mexicana quedando el 16 de noviembre también en el Foro Sol. Cabe destacar que al momento de suscribirte al news letter del compositor, los fanáticos recibían un mensaje en donde se hacía énfasis en que se trataba de la primera de posibles varias fechas lo cual poco a poco se ha ido revelando en los canales de comunicación oficiales del famoso.

De acuerdo con lo expuesto por el equipo del cantante, se prevé que la venta se llevará acabo el próximo 8 de septiembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México y en el caso de la venta anticipada para fans, esta se llevará acabo el día martes 5 de septiembre en punto de las 09:00 horas también el tiempo de la capital mexicana. Es que están suscritos en la fase de venta para fans es posible que ya hayan recibido un correo electrónico en donde se indicará cuál es la contraseña para acceder al sitio.

En este caso, se ha informado que únicamente se realizará una venta para fans el día antes mencionado y la venta general será el día viernes en punto de las 14:00 horas, por lo cual no se incluye una fase de preventa como sucedió para la fecha agendada el 14 de noviembre. La venta general basta hacer mención, permitirá a los fanáticos del intérprete de Let it Be, A hard days nigth o Hey Jude comprar accesos sin la necesidad de contar con una tarjeta de crédito emitida por CitiBanamex.

Con este nuevo anuncio el nombre de Paul McCartney se ha mantenido en tendencia debido a que los fanáticos celebraron que cuenten de nueva cuenta con una oportunidad para poder ser parte de su regreso a nuestro país. Del mismo modo, fanáticos de otros países tal es como Argentina, Chile, Colombia o Brasil han pedido que se anuncia el arribo de esta gira internacional en sus ciudades pero hasta el momento no hay detalles al respecto.

El Foro Sol ubicado en la ciudad de México cuenta con la capacidad de albergar a 65 mil asistentes, los cuales se espera también agoten esta segunda fecha justo como sucedió con la anunciada para el 14 de noviembre. Por ahora se desconoce si el británico tiene dentro de sus planes visitar otras ciudades de México tales como Guadalajara o Monterrey, donde también se ha presentado en ocasiones anteriores. Será a través de los canales de comunicación oficiales, su sitio web o incluso por correo cuando se revele si habrá más fechas en caso de que esta vez tampoco se cuente con la oportunidad de adquirir un boleto.

