Tras separación de Anuel AA, Yailin 'La Más Viral' denunciaría brutal golpiza de Tekashi69

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la tan polémica separación con el reconocido cantante de reggaetón, Anuel AA, recientemente se ha reportado que la reconocida cantante e influencer de las redes sociales, Yailin 'La Más Viral', habría tenido que llamar al 911 para reportaruna brutal golpiza por parte de su actual pareja, el famoso y muy reconocido rapero, Tekashi69, creando una gran conmoción en redes.

Como se sabe, hace un par de meses que Anuel y Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre de Yailin, terminaron su relación sentimental y en redes sociales no pararon de atacarse, pues ella lo acusó de dejarla sin ningún peso, además de no hacerse responsable de la hija que tiene en común, hecho que secundo el rapero, Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, tachándolo de ser un mal padre.

Tekashi69 golpearía a Yailin. Internet

Pero ahora, Arismendy Manon, mejor conocido como DJ Topo, aseguró que un empleado del 911 pudo platicar con él y a través de un mensaje de WhatsApp, de lo que compartió capturas, le mandó un mensaje en el que señaló que: "Lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución", dejando en claro que la luna de miel entre ellos acaba de llegar a su final.

Tras este hecho, reveló que: "Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un estrellón y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso", sin dar más detalles de lo sucedido.

Yailin y Tekashi se pelearían. Internet

Pero, toda esta información podría no servir para un caso y mucho menos para que el público pudiera creerlo, dado a que este en el mismo mensaje compartió que: "No tengo prueba física, ni audios porque no es posible entrar celular en el lugar de trabajo. Solo tengo esa información. Espero que por favor no revele ninguna fuente", por lo que se deberá de esperar a que Yailin desmienta o confirme la información.

Ante este hecho, en Twitter compartieron un video en el que desmienten completamente el hecho de que Tekashi la golpeara, declarando un claro: "Buen día, respecto a lo de Yailin es mentira lo que dijo esa persona. Yailin y Tekashi tienen días trabajando, filmando videos y haciendo actividades para la niña de Yailin, NO ESTÁN en ningún hotel".

Fuente: Tribuna del Yaqui