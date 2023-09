Tras sufrir presunto abuso en 'LCDFLM', Nicola Porcella recibe acoso en un antro

Campeche, Campeche.- Aunque cuando ingresó a La Casa de los Famosos México, muchas personas dudaban del desempeño de Nicola Porcella, la realidad es que conforme avanzaron las semanas, el exfutbolista se convirtió en uno de los participantes favoritos del público, especialmente porque hubo quienes lo emparejaron con la influencer, Wendy Guevara, con quien se dio varios besos en esas 10 semanas que duro el programa.

Por otro lado, Nicola fue defendido fieramente por una gran cantidad de personas, unas semanas antes de que el show llegara a su fin, cuando los integrantes del Team Infierno, habrían abusado del peruano. Esto fue un tema de fuerte crítica al grado en el que mucha gente pidió que cancelaran el show, puesto Wendy Guevara, Sergio Mayer y otros se habrían aprovechado del estado de ebriedad de Porcella para bajar su pantalón y luego arrojarle crema en el cuerpo, esto pese a que el famoso les pedía, entre risas, que se detuvieran.

Finalmente, Nicola se hizo con el segundo lugar del concurso y actualmente se encuentra realizando una gira en solitario para poder convivir con todos los fans que lo apoyaron a lo largo del espectáculo; es precisamente bajo este contexto, que el también modelo fue a Campeche para poder agradecerle a su público. Una vez en el mencionado estado, Nicola se dirigió al antro conocido como Capital, donde tuvo un incidente con algunas de sus fans.

Todo quedó captado en un video que fue publicado a través de redes sociales (especialmente en TikTok) donde se aprecia como una mujer se acerca a él y le toca su zona íntima, según ella porque quería comprobar si tenía el "pi... chico", tal y como algunos de los integrantes de La Casa de los Famosos México dijeron en su momento, a lo que el peruano solo se limitó a cubrir se y a resaltar que solo era un "mito".

Mientras todo esto sucedía, otra mujer se acercó al famoso, mientras lo observaba directamente en el área genital. Como era de esperarse, esta acción molestó a las fans de Porcella, quienes repudiaron el accionar de las mujeres, asegurando que todo fue un acto de acoso en contra del exdeportista, por lo que exigieron que tuviera un mejor equipo de seguridad que pudiera protegerlo de este tipo de gente.

Cabe señalar que este no es el primer incidente que Nicola ha protagonizado durante su gira, ya que, apenas unas horas antes compartió en sus redes sociales que tuvo que irse antes de tiempo de un Meet & Geet en el que se se presentaría en la cantina La Inventada, donde según sus propias palabras, "un par de señoras" no se "portaron muy bonito", por lo que tuvo que irse antes de tiempo del lugar.

"Disculpen si no me pude tomar una foto con todos, pero los dueños me pedían que tenía que avanzar. Se pone difícil, hubieron un par de señoras que no se portaron muy bonito, también eso ocasionó eso", comentó el famoso."