Ciudad de México.- Usualmente, Adal Ramones es conocido por su forma relajada de ser, imagen que se le quedó desde que conducía Otro Rollo, late night del Canal Cinco, que tuvo gran relevancia entre la década de los años 90 y casi finales de los 2000, donde semanalmente hacía reír a su audiencia con el monólogo, donde hablaba de diferentes cosas pero con un toque de comedia. En dicho show llegaron a ir grandes figuras de la época, como Britney Spears, Tiziano Ferro, entre muchos otros.

Luego de Otro Rollo, Adal Ramones estuvo en otros shows como Mi famoso y yo, La Academia o Los Chavo Rucos, aunque la realidad es que ninguna de estas producciones tuvo el arrollador éxito que el mencionado late night. Como se mencionó anteriormente, el comediante y conductor suele tener una imagen de "buena onda", pero como todos, hay ocasiones en las que el buen ánimo no es suficiente para dar una buena cara.

Fue esta misma situación la que llevó al famoso a tener un encontronazo con el conductor del programa de YouTube de Miami, Chisme No Like, con quien tuvo una intensa discusión cuando Adal se negó a brindarle unos minutos para una entrevista. Los hechos fueron publicados por el propio programa de farándula durante la jornada de este lunes, 4 de septiembre, donde expusieron al examigo de Yordi Rosado.

Todo ocurrió cuando Ceriani se encontraba cubriendo un evento, al cual acudió Adal Ramones, por lo que a Javier le pareció una buena idea ir a entrevistar al también actor, por lo que se le aproxima y le pregunta si tendría unos minutos para poder platicar, pero lejos de aceptar, el actor de películas como Cuarentones, Salvando al soldado Pérez, El amor no puede esperar y Santos vs Peregrinos, reacciona de una manera muy agresiva.

Resulta ser que Adal negó abruptamente a platicar con Ceriani y también destacó el hecho de que no quería platicar para Chisme No Like, lo que causó una gran sorpresa en Javier, quien no tardó en cuestionar a Ramones el por qué de su actitud, a lo que el conductor de La Academia respondió que tenía el "derecho" a negarse a brindar una entrevista, puesto no sentía que le debiera algo a alguien.

"Tengo derecho a decir que no. Yo no me debo a ningún periodista."

Rápidamente, Ceriani contradijo a Adal y le aclaró que los artistas sí se deben a la prensa, pero al notar que la discusión no iba a terminar, el presentador decidió hacer la seña de "corte" hacia la cámara y procedió a platicar de una manera un poco más íntima. Hasta el momento se desconoce el por qué con respecto al accionar el conductor y se desconoce si hará alguna aclaración en redes sociales.

Fuentes: Tribuna