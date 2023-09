VIDEO: Jorge Losa asusta a Lasso con sus habilidades vocales en 'Veo Cómo Cantas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del éxito que tuvo con su participación en La Casa de los Famosos México, Jorge Losa se ha dedicado a sacar provecho de la popularidad que adquirió y no ha parado de visitar diferentes programas de Televisa, siendo Veo Cómo Cantas su reciente escala, donde sorprendió a los televidentes al aparecer junto a Lasso para interpretar uno de sus más grandes éxitos y el resultado se convirtió en tendencia.

Para quienes no conocen el formato, el show consiste en que los participantes deben escuchar a cada uno de los famosos que pisan el escenario y con ayuda de expertos toman la decisión acerca de quiénes son buenos cantantes, a la par que intentan descubrir a los que están mintiendo y cada que aciertan van acumulando dinero.

Debido a lo anterior existían dudas acerca de lo que iban a opinar del famoso 'Albacete', dado que hace apenas unas semanas lanzó su tema Pégate pa’ mí y se volvió viral, por lo que no ha parado de presumir su logro, pero ahora quedó exhibido que su éxito con este tema pudo ser gracias al trabajo de producción y no por sus habilidades vocales.

¿Cómo fue la participación de Jorge Losa junto a Lasso?

En medio de la gran expectación del público, el español tomó el escenario y Lasso comenzó a entonar su tema Ojos Marrones, logrando hacer cantar a los asistentes, pero en cuanto llegó el turno de Jorge asustó con sus gritos desafinados, lo cual provocó que volviera nuevamente la burla de la red y que algunos usuarios lo tacharan de exagerado por su participación.

"Ya se sabía que no canta", "Wow nadie lo hubiera imaginado", "Creí que dirían que sí canta", "Muy chafa la actuación de todos para hacernos creer que no cantan", "Sabemos que no canta pero exageró demasiado", "¿Qué pasó con el Pégate pa’ mí?", fueron algunos de los comentarios que dejaron tras su partición.

Sin embargo, el novio de Ferka se mostró feliz debido a que la concursante adivinó que no es un cantante y no perdió su premio, así que aprovechó para indicar que aunque le gusta la música y en particular componer, no se considera un profesional como lo es de la actuación, por lo que bromeó diciendo que sí cantaba pero que La Casa de los Famosos México perjudicó su talento.

Así puedes ver 'Veo Cómo Cantas'

El nuevo programa de Televisa conducido por Faisy puede verse a través de la señal de Las Estrellas todos los domingos, a partir de las 09:00 de la noche. Si vives fuera de México, también se sintoniza en Perú, Colombia y Ecuador a las 10:00 de la noche, mientras que en Venezuela, Chile y Estados Unidos a las 11:00.

