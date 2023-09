Apio Quijano revela censura de Televisa; altos mandos cancelan comedia de 'LCDLF' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico cantante del pop, Apio Quijano, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para desenmascarar censura dentro de Televisa, revelando que él supo que los altos mandos cancelaron la comedia que se realizó sobre La Casa de los Famosos México, revelando que detrás de esto había un muy importante motivo, que dejó a más de uno con la boca abierta.

Sin duda alguna uno de los mejores aciertos que tuvieron los altos mandos de la empresa San Ángel, fue el traer de Telemundo el famoso reality show antes mencionado, pues desde su primera transmisión el pasado domingo 4 de junio, en redes sociales fueron tendencia y el público no se perdió ningún solo detalle de lo que sucedía al interior, viviendo tantos los divertidos como los tensos momentos al interior de la casa.

Fue tanto el éxito que buscando sacarle el mejor provecho a la situación se anunció que se realizaría una comedia de este reality, misma que se llamaría La Casa del Privilegio, que se dijo sería transmitida el pasado domingo 3 de septiembre, y en donde se verían a las celebridades de El Privilegio de Mandar en sus personajes de políticos mexicanos y como se supone que se comportarían si fueran participantes de este show.

Pero, pese a que había anuncios, pequeños adelantos y bastante promoción de este programa de comedia, la realidad es que la espera fue en vano y ni el canal de Las Estrellas ni ViX presentaron este programa, despertando cientos de sospechas con respecto a que estos habrían sido censurados y no les permitieron sacar al aire el mencionado sketch de comedia por cuestiones políticas.

Y ahora, mediante un en vivo en sus redes sociales, el famoso integrante de Kabah, reveló que él sabía los verdaderos motivos, destapando que sí hubo censura, pero que no podía decir más, expresando: "Les voy a contar yo algo a ustedes, no mejor no porque no se los puedo contar. No les puedo contar pero algo extraño pasó. A todos los de la casa nos pidieron subir videos de 'La Casa del Privilegio', yo no subí pero ¡lo cancelaron!".

Ante este hecho agregó que: "Cállate los ojos, luego les voy a investigar bien el chisme pero lo que sí me dijeron es que 'bajen todos los videos', yo no había subido pero dije 'claro que sí, yo lo bajo'", señalando que habría pasado algo bastante grave con este tan polémico tema, del que ha prometido va a pasar las actualizaciones que a él le llegara, pese a que señaló que no podía contar mucho porque no lo dejaban.

Fuente: Tribuna del Yaqui