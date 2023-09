¿Edwin Luna fingió correr peligro? Así se defendió el cantante de Gustavo Adolfo Infante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edwin Luna alertó a sus seguidores el pasado fin de semana, pues a través de su cuenta oficial de Instagram fue dejando mensajes en los que exhibió que su presentación con La Trakalosa de Monterrey en Everett, Washington, había sido suspendida debido a que personas armadas habían ingresado al lugar y por seguridad gente del Sheriff lo bajaron del escenario y desalojaron el recinto.

A través de redes sociales de inmediato se viralizó el video en el que se puede apreciar el momento en que de manera inesperada lo jalan lo trasladan a un lugar seguro, además de que él compartió algunas imágenes en las que tanto él como su equipo estaban acompañados por la policía, así que agradeció a las autoridades por haber actuado inmediatamente y evitar que se diera una tragedia.

No obstante, la tarde del lunes comenzaron a surgir cuestionamientos y dudas acerca de lo que había ocurrido, dado que incluso periodistas como Gustavo Adolfo Infante dejaron entrever que pudo haberse tratado de un montaje en un intento de llamar la atención de parte del cantante, pues presentó la nota de lo ocurrido en su programa de YouTube, donde destacó algunos puntos.

El periodista compartió que mucha gente no creía en el presunto ataque y comentó que cuando llega a presentarse un comando armado en un evento así llega la policía y hasta el FBI, además de que le resultó extrañó que al único que se observa que pusieron a salvo es al cantante y destacó que la banda que lo acompañaba era local y no la oficial ya que presuntamente no había querido pagarles su visa a sus músicos.

No te parece extraño que llegue un oficial del Sheriff y se lo lleve nada más a él. Me parece muy raro", comentó Infante.

Estos comentarios provocaron que mucha gente comenzará a dudar, así que cansado de especulaciones y de que crean que podría ser capaz de fingir que su vida corría peligro, el intérprete de Borracho de Amor rompió el silencio y exhibió que el conductor de Sale el Sol lo había buscado para una entrevista que le negó, por lo cual cree que se vengó al intentar hacerlo quedar como mentiroso.

Mi querido amigo, Gustavo Adolfo Infante. Tienen desde ayer buscándome para que te dé una entrevista y cómo no quise, pues no te quedó de otra más que decir que estoy mintiendo. Te aprecio mucho pero no m…mes, me conoces bien y sabes que esas cosas no las necesito mi rey".

De igual forma, el cantante explicó que si no había querido dar entrevistas es porque su hija estaba de cumpleaños y se encuentra ocupado, pero para cerrarle la boca a sus detractores volvió a compartir imágenes de que sí llegó la policía al lugar, así como el rostro las personas que ahora están siendo buscadas por haber sido los que ingresaron armas al evento.

