Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Edwin Luna, acaba de aclarar si es que recibió amenazas de cualquier índole en su más reciente concierto, por lo que brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en donde reveló si el comando armado que fue captado en este show en Estados Unidos iba por él, aclarando también si todo fue planeado o no.

Cómo se sabe, el pasado sábado 2 de septiembre se presentó con La Trakalosa de Monterrey en Everett, Washington, y aunque todo parecía ir de maravilla, de la nada el sheriff del lugar y otros oficiales de la localidad subieron al escenario y rápidamente tomaron al vocalista para sacarlo del escenario protegiéndolo, dejando a todos completamente sorprendidos porque no sabían que era lo que estaba pasando.

Tras esto, el cantante a través de su cuenta de Instagram expresó que: "Les pido una disculpa. Muchas gracias a toda la gente de Everett, en realidad no se bien lo que pasó pero llegaron los Sheriff y me abrazó para sacarme corriendo del escenario", explicando poco después de que varios hombres armados entraron al lugar en el que se encontraba cantando, por lo que las autoridades decidieron cancelarlo y no esperar a que sucediera una tragedia, comenzando con su seguridad y después desalojar al resto de los presentes.

Edwin Luna. Internet

Y aunque la situación fue sin duda fue grave, hay quienes dudan de la veracidad de lo ocurrido, por lo que la mañana de este martes 5 de septiembre compartieron en el matutino de TV Azteca el video en el que Edwin en exclusiva les revelaba lo que había pasado, reafirmando lo que dijo ese mismo día, que él no sabía que pasaba hasta que estaba en la camioneta rumbo al hotel en el que lo resguardaron.

Ante este hecho, mencionó que todo pasó muy rápido, tranquilizó a sus fans y a los presentadores aclarando que a él no lo amenazaron de ninguna manera y que jamás estuvo en peligro, resaltando que no tuvo ni oportunidad de estarlo, pues supuestamente la movilización de las autoridades fue de inmediato, así que agradeció a Dios y a los elementos de seguridad que no dejaran pasar el tiempo y actuaran de inmediato.

Finalmente, el esposo de Kimberly Flores destacó que se especulan muchas cosas, pero que la realidad era que sí pudo haber perdido la vida u ocurrir una tragedia de no ser por todo el denominado zafarrancho que se hizo, dejando una vez más en claro que él no planeó nada, que no se exagero en absoluto y sí podría haber pasado algo verdaderamente malo.

Fuente: Tribuna del Yaqui