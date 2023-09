Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante, Frida Sofía, se encuentra en medio del escándalo, debido a que se dijo que esta fue encontrada inconsciente en un camerino de un programa al que fue invitada, por lo que fue acusada de llegar ebria a este reality show de baile y que la habrían corrido al notar este hecho, motivo por el que ahora la joven decidió salir a dar una contundente respuesta a lo dicho.

Como se sabe, hace un par de días que Frida tuvo una presentación especial en el reality de baile, Mira Quién Baila, donde su show salió espectacular y recibió miles de aplausos y felicitaciones, sin embargo, este se vio opacado, debido a que en Chisme No Like salieron a afirmar que ella se presentó ebria, declarando que: "Nadie quería hacerse cargo de Frida, ella estaba sola en el camerino. No sabían a quién llamar porque ella no tiene familia, estaba en un mal estado".

Según lo dicho por Javier Ceriani, el presentador principal del mencionado programa de chismes, ella en el camerino fue encontrada totalmente inconsciente, pero fuera de peligro pues esta solamente estaba así por su mala condición, afirmando que: "Intentamos comunicarnos con ella, pero no responde las llamadas. No sabemos como se encuentra, esperemos que esté bien", causando una gran preocupación.

Ahora, la hija de Alejandra Guzmán decidió emplear sus redes sociales para desmentir de manera contundente y muy fiel a su sentido del humor, el hecho de que se presentara ebria, pues a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que se lee "En estado conveniente" junto a emojis de payaso y una mano insultando, dejando así en claro que no eran más que puras mentiras y rumores.

De igual forma, en vivo de Sale el Sol el famoso y reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, señaló que la joven también le mandó un mensaje 100 por ciento sarcástico sobre la noticia de su ebriedad en el que le puso: "Mi Gus divino, como dicen por ahí, 'en estado inconveniente'", junto a un emoji de risa, con el cual señalan que estaba desmintiendo la información fiel a su tan polémico estilo.

Finalmente, tanto Ana María Alvarado como Gustavo señalan que la información sobre el presunto hecho de que se le pasaron las copas antes de salir al programa que se transmite por Univisión en realidad es mentira, lo que aprovechó Infante para enviarle un amistoso beso a la joven, demostrando así que ella contaba con todo su apoyo en esos momentos, así como ha sucedido en sus últimos escándalos.

Fuente: Tribuna del Yaqui