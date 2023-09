Luto en Televisa: Muere madre de Aurora Valle y comparte duro mensaje: "Te amaré siempre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa y el espectáculo en general de nueva cuenta se están vistiendo de luto debido a que la reconocida periodista y conductora, Aurora Valle, compartió un desgarrador mensaje para anunciar que había muerto su madre, la señora María Josefina Lozano de Valle. La presentadora estelar del Canal Tlnovelas compartió mediante sus redes sociales un desgarrador mensaje para despedirse de la mujer que le dio la vida.

Aurora, quien trabajó para Pati Chapoy en la empresa del Ajusco, posteó varias imágenes en las que aparece posando con su hermosa madre, una señora de edad avanzada, y así compartió la noticia de su muerte: "Hoy se me fue Doña Pina, mi mami", dijo y por supuesto también le dedicó un emotivo mensaje para agradecerle todo su amor: "Aunque el dolor es infinito y la tristeza también, solo me queda el consuelo de saber que esta en un mejor lugar".

Hasta el momento, Valle no ha querido compartir más detalles sobre el repentino deceso de su madre, por lo cual se desconoce cuál es la causa de su fallecimiento: "Descansa en paz mami, gracias por todo, gracias por siempre, te amo... te amaré siempre", precisó. De inmediato, decenas de colegas del medio artístico como Shanik Berman, Pepillo Origel y Raquel Garza, le enviaron sus condolencias y sus mejores deseos para que pronto pueda superar esta desgarradora pérdida.

Muere la mamá de Aurora Valle

¿Quién es Aurora Valle?

'La Boris', como cariñosamente llaman a esta conductora, saltó a la fama siendo reportera del programa de espectáculos Ventaneando en TV Azteca desde 1997, después se convirtió en parte del elenco estelar hasta el año 2016, cuando salió del aire. Aurora fue una de las primeras en exponer los malos tratos que hay en la producción de Pati Chapoy: "Primera gritiza y yo me fui, yo no crecí con violencia, yo no crecí con agresividad, entonces ¿por? y yo no entiendo, yo los veo, cómo gritan", dijo meses atrás.

Actualmente Valle ya tiene varios años siendo parte de de las filas de San Ángel luego de haber conducido su programa Primer Impacto en la cadena hermana Univisión. Aurora es una periodista experta en espectáculos que recientemente estrenó la quinta temporada de su programa de entrevistas Confesiones en Tlnovelas, además de que también administra su canal de YouTube De historia en historia.

