Pasó de nuevo: Paul McCartney agota los boletos para su segundo concierto en la CDMX

Ciudad de México.- Fue la tarde del pasado lunes 4 de septiembre cuando el músico británico Paul McCartney anunció a través de sus redes sociales que, luego de la alta demanda que su regreso a México había generado, se abría una segunda fecha para presentarse en el Foro Sol, por lo que otra vez, se abrirían dos fases de venta, la primera para fans y la segunda para el público en general; sin embargo, la segunda ya no será necesaria pues los boletos se acabaron en cuestión de minutos.

La información oficial resaltaba que en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro, de este martes 5 de septiembre, los fans del músico de 81 años de edad podían ingresar a la plataforma de Ticketmaster para tener la oportunidad, antes que nadie, de comprar boletos. Para ello, era necesario contar con una contraseña que llegaba vía correo electrónico de aquellos que tuvieron la oportunidad de registrase a este selecto grupo de seguidores. No obstante, esta palabra se hizo viral y pronto miles de personas se sumaron a la fila virtual para hacerse de un boleto.

Al rededor de las 09:34 horas, el sistema arrojó el mensaje donde se advertía que, debido a la demanda, era posible que algunas localidades ya no estuvieran disponibles; sin embargo, ante la premisa de que la 'esperanza moría al último', varios se quedaron formados para saber qué alcanzaban. Entre ellos, basta decir, una servidora. Tras más de 40 minutos de espera, el sistema dejó comprar los boletos pero solo por protocolo, ya que a pesar de anunciar que había varias localidades disponibles, no había asientos, es decir, el sistema arrojaba información falsa pues se leía la frase:

Por favor, verifica oros disponibles en nuestro mapa interactivo".

El nombre del intérprete de temas como Hey Jude, Let it be y Here comes de Sun, por mencionar algunas, se volvió tendencia a lo largo de la mañana en varias plataformas digitales ya que algunos internautas celebraban haber conseguido accesos e incluso, hubo otros que lamentaron que, por segunda vez se habían quedado fuera del regreso del exBeatle a tierra azteca. Sobre los precios de los boletos, basta recordar que había localidades desde los 13 mil 680 hasta los 816 pesos, ya con cargo por servicio.

Ticketmaster libera accesos

Mientras pasaba el tiempo, se anunció que ante la demanda por ver de nueva cuenta al famoso intérprete y compositor en nuestro país, el sistema había liberado varios boletos en todas las localidades; sin embargo, trascendió que solo estaban disponibles menos de 100 boletos que poco a poco se fueron agotando, todos ellos de las secciones más costosas que, como total por dos boletos, arrojaron la cantidad a pagar de 29 mil 796 pesos por el paquete denominado 'Gold Hot Seat Package', el cual incluía:

1 boleto reservado en la zona platino

Mercancía oficial del artista

Acceso laminado para colgarse, conmemorativo del evento

Anfitrión VIP

Dichos accesos que se agotaron también, generaron memes en redes sociales que hasta este momento ya se han hecho virales. En caso de haber la posibilidad de contar con más boletos liberados, se sabe que la venta al público en general se llevará a cabo el próximo viernes 8 de septiembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro. Por ahora, solo el 14 y 16 de noviembre son las fechas confirmadas para el 'Gol Back Tour' de Paul McCartney que solo visitará la CDMX aunque se ha especulado, podría haber fechas para Guadalajara y Monterrey en un futuro.

