Paul Stanley podría ser despedido de 'Hoy'; habló mal de Televisa por serie de Paco Stanley

Ciudad de México.- El famoso presentador Paul Stanley nuevamente está en el 'ojo del huracán' y no por su reciente participación en el reality La Casa de los Famosos México, sino porque hizo polémicas declaraciones en contra de su propia empresa Televisa. Resulta que en una reciente transmisión del programa Hoy atacó a la televisora por haber estrenado la docuserie que relata el brutal asesinato de su padre, Paco Stanley.

Como se sabe, a inicios del mes de junio se lanzó en la plataforma VIX el proyecto El Show: Crónica de un Asesinato, donde se relataban todos los detalles entorno a la muerte del presentador de programas como Pácatelas. Algo que llamó la atención del público fue que la empresa de San Ángel decidió estrenar este proyecto justo cuando el famoso hijo de Paco, quien no dio su autorización, fue encerrado en LCDLF México.

Tras abandonar el reality liderado por Galilea Montijo, el también conductor de Miembros al Aire fue cuestionado sobre su opinión de la docuserie y explicó que no tenía nada qué decir porque no la había visto: "Te lo juro que no lo he visto, mi mamá ya lo vio, me dijo que sí hay personas que… como que está de más los comentarios, entonces necesitaría verlo para ser un poco más crítico", expresó a diversos reporteros.

Sin embargo, al parecer Stanley ya observó El Show: Crónica de un Asesinato y en su reciente aparición en el programa Hoy dejó entrever que no está nada contento con el proyecto. Todo comenzó luego de que comentaran una nota donde Leonardo García reveló que le encantaría poder protagonizar la bioserie de su padre, Andrés García, y Andrea Legarreta confirmó que no había mejor opción que él.

Después, el joven comediante y actor hizo un comentario en referencia al proyecto de su padre: "Pero sí estaría chido tener una bioserie bien hecha", expresó Paul y segundos después agachó la cabeza para añadir: "Bueno, yo qué digo". Esto provocó las risas de sus compañeros y Tania Rincón comentó: "Te quiero nenito". Inmediatamente después Stanley comenzó a cantar: "Y se marchó", en referencia a que podría recibir una sanción por hablar mal de la empresa. En tanto que Andy continuó 'presionando la yaga': " Con los derechos otorgados y los permisos", y finalmente Stanley respondió:

Sí, claro, y todo bien pagado, y bien contado".

