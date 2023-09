¿Regresa Paulina Rubio? Erik Rubín rompe el silencio y revela si su ex se une a 'Vaselina'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante, Erik Rubín, recientemente ha decidido acabar con los rumores que lo rodean, por lo que acaba de romper el silencio en un encuentro con la prensa, pues ante la insistencia de que regresaría a trabajar con su expareja, la famosa actriz y querida cantante, Paulina Rubio, este finalmente ha revelado si la artista se unirá a Vaselina, como se ha dicho desde hace meses.

Como es bien sabido, Paulina y el cantante en la década de los 90's tuvieron un fugaz romance que dio mucho de que hablar, incluso lo hace hasta la fecha, pues durante este se creó el triángulo amoroso con Alejandra Guzmán, el cual resultó ser tan mediático debido a que ambas artistas se atacaron con canciones peleando por el amor del exintegrante de Timbiriche con temas como Hey Güera y Ese Hombre Es Mío.

Y ahora, después de que Rubín y la famosa actriz y presentadora, Andrea Legarreta, anunciaron su separación, una vez más corrieron rumores sobre la vida amorosa de este, como que estaría disfrutando al máximo la soltería, dado a que señalaron que ya estaría en medio de un romance y hubo quienes dijeron que estaba en el denominado recalentado, a lo que el cantante en todo momento se mantuvo firme declarando que estaba tomándose un tiempo para él.

Erik Rubín. Internet

Pero como es costumbre, estas declaraciones no calmaron los rumores y salieron a la luz otros, como que supuestamente este habría extendido una invitación a Rubio para que formara parte de la puesta en escena antes mencionada, en el que se encuentran casi todos los exintegrantes de la agrupación tan famosa de los 90's y también la presentadora del programa Hoy, dando mucho de que hablar entre sus fans.

Por este motivo en la más reciente presentación de El Mago, cuando Erik fue captado por la prensa y no dudaron en cuestionarle sobre el tema de 'La Chica Dorada' en su obra de teatro, a lo que este mencionó de forma contundente que por el momento no se tenía contemplado a nadie nuevo para el elenco ya formado por las celebridades actuales, siendo muy contundente que el director era el que extendía las invitaciones y dependía del artista si aceptaba o no.

En cuanto al tema de la famosa actriz y reconocida cantante, Sasha Sokol, Rubín señaló que como hermanos que eran la estaba apoyando en cada paso y decisión, y ahora quería estar sola, procesar todo a su modo y a sus tiempos, por lo que él lo respetaba y la abrazaba con el alma a la distancia, señalando una vez más que desconocía por completo sus planes laborales en estos momentos o a futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui