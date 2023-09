¿Se avergüenza de su hijo? Así le respondió Maya Nazor a sus detractores: "Gente p…deja"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa y polémica influencer, Maya Nazor volvió a ser cuestionada en redes sociales acerca de su maternidad, tema que ha generado mucha curiosidad entre los internautas, específicamente porque es una de las celebridades que ha decidido mantener oculto el rostro de su pequeño, razón por la que no han faltado teorías como que se avergüenza del pequeño y por eso no lo muestra de forma pública.

Evidentemente, estos comentarios malintencionados han incomodado a la estrella de Internet, razón por la que no tuvo reparo en poner a su lugar a uno de sus detractores, dejando en claro que lo que más ama en el mundo es a su hijo Luka y que está dispuesta a todo con tal de protegerlo, así que pidió de manera contundente que dejen de inventar historias que involucren al menor.

Maya Nazor debutó como madre en junio de 2022, fruto de su relación con el rapero Santa Fe Klan, con quien a pesar de estar separada mantiene algunos acuerdos por el bienestar de su hijo, entre ellos cuidar su privacidad y por ello no comparten en redes sociales mucho contenido con él bebé, aunque eso les ha costado críticas y hasta señalamientos de ser malos padres, pues hay quienes creen que por no mostrar lo que hacen con el menor es signo de que no lo atienden.

Fue en una de sus transmisiones en vivo, donde un usuario le cuestionó de manera directa a la rubia si es que le da vergüenza su primogénito, comentario que o soportó y le contestó como pocas veces lo hace, dado que si algo la caracteriza es la tranquilidad y el respeto con que se maneja, pero esto rebasó sus límites.

Mira te voy a bloquear, pero antes quiero que sepas que vayas y mejor no te digo nada, bloqueada por pen…ja. Gracias a los que me defienden y me dice cosas bonitas, mucha gente habla por hablar y normalmente me da igual, una cosa es hablar por hablar y otra cosa es meterse con tus hijos y decir algo que no es", comentó.

De igual forma reiteró que su única intención es evitar sobrexponer al niño, pues como figura pública está acostumbrada a recibir hate, pero no quiere que su hijo se enfrente a eso ni a otro peligros: "Yo no subo a mi hijo es por su privacidad, por su seguridad y precisamente por gente que hay que se mete con menores de edad, que hay gente enferma, hay gente que le hace cosas espantosas a los niños, que se imagina cosas espantosas con los niños, pues a mi hijo yo lo voy a proteger, soy su mamá, le guste a la gente o no, no me importa", sentenció.

