¿Se va de las redes? Karely Ruiz anuncia que quiere convertirse en mamá pronto

Ciudad de México.- La guapa y polémica influencer, Karely Ruiz dejó en shock a sus millones de seguidores con su reciente participación en Es Show con Ernesto Chavana, donde hizo fuertes revelaciones acerca de su vida amorosa y confesó que se encuentra en planes de convertirse en madre, lo cual ha desatado rumores de que pronto podría despedirse de las redes sociales.

Dentro de una dinámica de preguntas y respuestas, la joven regiomontana indicó que dentro de cinco años espera seguir siendo una mujer exitosa, así como cumplir su sueño de tener un hijo, pues desde siempre ha tenido ese sentido maternal y cree que en ese punto de su vida tendría la madurez suficiente para criar a un niño.

Triunfando y con un hijo, quiero ser mamá ya, porque es uno de mis sueños. Siento que ya disfruté y ya viví, ser mamá es uno de mis sueños", dijo la creadora de contenido al programa de Multimedios.

La estrella de OF fue sincera al decir que por el momento no tiene pareja, pero se encuentra en búsqueda de alguien para que sea el padre de su hijo, así que compartió algunos de los requisitos que busca en ese hombre, pues tiene que tener características muy específicas para que logre conquistarla: "Con ojos de color, güerito, blanquito y bonito".

Instagram @karelyruiz

Aunque en su momento dijo que prefería a los hombres feos debido a que supuestamente eran menos infieles, ahora la regia opina todo lo contrario, aunque eso sí dijo que no le interesa la nacionalidad ni tampoco el dinero, pues ella tiene lo suficiente como para mantener a su familia gracias a su trabajo, así que le da prioridad a los sentimientos y tiene claro que no regresaría con ningún ex.

Cabe destacar que la joven de 22 años no comentó nada acerca de su trabajo, pero sus seguidores que gustan de su contenido se mostraron preocupados, pues anteriormente ya había destacado que no pensaba seguir con la venta de contenido exclusivo por mucho tiempo, dado que también le gustaría tener una vida más tranquila, así que quizás con un hijo sea su despedida de la famosa plataforma azul.

¿Cuánto dinero gana Karely Ruiz?

Karely Ruiz no ha querido mencionar cifras específicas acerca de la fortuna que se embolsa gracias a su trabajo en redes y en OF, pero de acuerdo a datos extraoficiales podría recibir hasta 30 millones de pesos al año, razón por la que constantemente presume sus lujos y excentricidades como su Corvette rosa al estilo Barbie en el que se pasea.

Fuente: Tribuna