TV Azteca da duro golpe a Televisa: Gala Montes se vuelve la nueva integrante de 'La Isla'

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca no tuvieron miramientos al darle un duro golpe a su competente directa, Televisa, buscando superarlos en rating, pues tras más de 10 años al aire con ellos, la reconocida y muy polémica actriz, Gala Montes, acaba de decirles adiós y se volvió la nueva integrante de su más reciente reality show que ha tenido bajas inesperadas, La Isla: Desafío en Turquía.

Apenas ha pasado una sola semana desde que comenzó dicho reality, pero ya ha habido dos bajas, la primera fue Natalia Valenzuela, quien con dos días de competencia tomó la palaba para expresar que: "Me siento contrariada por lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Pero son de esas cosas de la vida del por qué ahora, por qué en este momento y ahí te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios son perfectos ¡Estoy embarazada!".

La segunda resultó ser el famoso actor, Armando Araiza, pero como este fue resultado del duelo de eliminación que se realiza cada semana, los productores de la emisión solamente buscaron a una persona para regresar al mencionado reality show y así llenar el espacio que inesperadamente dejó Valenzuela, la cual no sabía que estaba en la dulce espera hasta que le realizaron dichos estudios en medio de la competencia.

Aunque en redes sociales surgieron diferentes nombres y hubo varias expectativas al respecto sobre quién tomaría el lugar de la presentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, el este martes 5 de septiembre fue que se hizo oficial que Montes tomaría el lugar de ella y oficialmente la presentaron en sus redes sociales como la nueva participante, que se espera aparezca ante sus cámaras este mismo día.

Cabe mencionar que la carrera de Montes comenzó cuando ella tenía solamente 6 años de edad, participando en el sitcom La Niñera, siguiendo su carrera con grandes éxitos, tanto en series, como en filmes y teatro, resaltando en los últimos años principalmente en los melodramas como La Mexicana y El Güero, siendo constantemente invitada al programa Hoy para promocionar precisamente estos proyectos.

