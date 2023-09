Comparta este artículo

Estados Unidos.- La muy famosa influencer de las redes sociales y polémica empresaria, Kylie Jenner, acaba de volverse el centro de atención junto al joven actor, Timothée Chalamet, pues ambos acaban de afirmar su amorío al olvidarse de las miles de personas que los veían y comerse a apasionados besos sin pudor alguno en el más reciente concierto de Beyoncé, donde fueron captados en VIDEO.

Como se sabe, Beyoncé desde hace varias semanas que se encuentra presentándose en Estados Unidos con la serie de sus conciertos para la gira Renaissance, misma con la que también ha celebrado su cumpleaños número 42, al cual han asistido docenas de celebridades que han sido captadas pasándola en grande, disfrutando de su música cantando y bailando en los palcos VIP, siendo los fans y no las estrellas esa noche.

Un claro ejemplo fueron los reconocidos y muy polémicos exroyals, Meghan Markle y el Príncipe Harry, los cuales el pasado sábado 2 de septiembre fueron grabados al bailar muy abrazados y dándose besos en los labios al escuchar a su gran amiga, y ahora, quienes se han robado cámara fueron Jenner y Chalamet, pues el pasado lunes 4 de septiembre, en el concierto del cumpleaños de la denominada 'Queen B' confirmaron su romance.

Kylie y Timotée. TMZ

Al igual que la pareja anteriormente mencionada, la empresaria e influencer estadounidense estaban en uno de los palcos VIP junto a una gran cantidad de celebridades, entre los que se pudieron distinguir a las estrellas juveniles, Tom Holland y Zendaya, que también estaban sentados en su sección, y al igual que ellos bailaron y cantaron al ritmo de los grandes éxitos de la famosa creadora de Crazy In Love.

Una vez que el actor de Call Me By Your Name y Kylie fueron captados, las cámaras no le perdieron pie ni pisada, y ellos parecieron no estar para nada preocupados, dado a que no perdieron oportunidad para abrazarse y darse varios apasionados besos sin importarles quienes los vieran o si estaban siendo grabados o no, dejándose llevar solo por el momento, acompañados de Kendall Jenner y Kim Kardashian.

Cabe mencionar que la hija de Kris Jenner y el histrión de Dune, filme que protagoniza junto a Zendaya, han sido vinculados de forma sentimental desde el mes de abril de este 2023, poco después de que se anunciara que oficialmente Kylie y Travis Scott se habían separado, sin embargo, ninguno de los dos ha salido para dar declaraciones de este romance y esta es la primera vez que se dejan ver juntos en público.

Fuente: Tribuna del Yaqui