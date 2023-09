¿Wendy Guevara es mentirosa? Esto dijo Jorge Carbajal de la ganadora de 'LCDFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras coronarse ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara continúa cosechando éxitos, pues si bien ya era conocida en las redes sociales su participación en el show la hizo crecer de manera impresionante, aunque todo parece indicar que se le está cayendo la máscara de mentira, pues fue exhibida por Jorge Carbajal en su programa de YouTube.

El conductor de espectáculos no tuvo reparo en recordar algunas cositas que la chica de 'Las Perdidas' había ocultado, pero que dejó en evidencia que son ciertas, así que presentó en su reciente transmisión de En Shock las pruebas con las que asegura la influencer quedó como la mentirosa de la historia y no él como lo habían querido hacer creer.

Para nadie es algo oculto que a la leonesa le ha cambiado la vida desde que creció su fama, así que Carbajal comentó hace poco una historia alrededor del pleito que había sostenido con Sergio Mayer, supuestamente por cuestiones de dinero y contratos laborales, específicamente con las empresas Walmart y Amazon que querían colaborar con ella.

Pero en cuanto los integrantes del 'Team Infierno' se dieron cuenta que el periodista estaba ventilando sus próximos proyectos lo tacharon de mentiroso y negaron haber tenido diferencias por lo antes mencionado, pero fiel a su estilo Jorge Carbajal no se dejó y mostró un video en el que Wendy Guevara plática con sus seguidores acerca de los proyectos que tendrá en los próximos meses.

En el material, Wendy Guevara muestra su celular a sus fans con su lista y entre sus pendientes se encontraba la colaboración con Amazon, por lo que el conductor recordó que ella lo había negado y de este modo se sacudió de señalamientos que lo tildaban de mentiroso, dejando en evidencia que habían querido ocultarlo.

Con qué crees que empieza la lista de compromiso de trabajo de Wendy Guevara, con una grabación que tiene que hacer para Amazon, no que yo soy un mentiroso", comentó Carbajal.

El comunicador resaltó que varios internautas le comentaban que sólo buscaba colgarse de la fama de Guevara, lo cual reiteró no es cierto ya que siempre supo lo que había detrás de sus proyectos, por lo que cree que ella fue la mentirosa de su propia historia: "Yo solo se los pongo aquí para que sigan diciendo que soy un mentiroso, a mí no me da o me quita que me digan mentiroso, pero ahí las cosas se van demostrando", aseguró el periodista.

