Adiós TV Azteca: Actriz llega a 'Hoy' y revela si dejó Televisa por celos de su esposo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien acabó vetada de TV Azteca y que lleva 15 años retirada de Televisa, recientemente dio una entrevista al programa Hoy y compartió si es verdad que los celos de su esposo lo han alejado de la actuación. Se trata de Biby Gaytán, quien por fin hizo frente a los rumores de que Eduardo Capetillo es un marido celoso que le prohíbe participar en algunos proyectos.

Biby comenzó su carrera en la televisora de San Ángel participando en melodramas como Alcanzar una estrella II, Baila conmigo, Dos mujeres, un camino y Camila, pero en 1999 dejó de actuar luego del nacimiento de su tercera hija Alejandra Capetillo Gaytán y volvió hasta 2008 con el melodrama En nombre del amor. Desde esa época se han manejado versiones sobre que su esposo no le permite desarrollarse en la actuación como quisiera.

Sumado a esto, hace algunas semanas Biby se negó a brindar entrevistas durante un evento público, al parecer por petición de Eduardo, situación que provocó que revivieran los señalamientos que afirman que el actor le impide aceptar distintas ofertas de trabajo. Y fue frente a las cámaras del programa Hoy que tanto la bailarina profesional como 'Lalo' decidió acabar con todas las especulaciones.

En primer lugar, Capetillo dijo que él no puede negar estos rumores porque son versiones propias de cada individuo: "Es normal, están bien, en realidad tienen razón porque cuando emiten un juicio, pues es su juicio, entonces no puedo hacer nada en contra de eso". Por su parte, Biby confirmó que su esposo siempre está pendiente de cada paso laboral que da: "Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso, y sí, sí, no te voy a decir que no, pero…".

Sin embargo, la actriz no pudo terminar de hablar ya que Eduardo la interrumpió para mencionar: "Luego salen rumores así y no pasa nada". Y para poner punto final al polémico tema, la actriz y cantante de 51 años puntualizó que los rumores que hay sobre su matrimonio son versiones erróneas, por lo cual ella y Capetillo están más felices y enamorados que nunca: "Las dimensiones se han confundido muchísimo", expresó la exconcursante de ¿Quién es la máscara?.

