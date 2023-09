Alejandra Guzmán confiesa que no tiene intimidad desde que le dio la menopausia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante, Alejandra Guzmán abrió su corazón con Pati Chapoy en su programa Ventaneando, donde reflexionó acerca de su polémica vida amorosa y confesó si tuvo algo más allá de una amistad con Luis Miguel, padre Michelle Salas, hija de su sobrina Stephanie Salas con quien no tiene la mejor relación.

La periodista de espectáculos le cuestionó a la intérprete de Mi peor error si a sus 55 años sigue gozando de su sexualidad, pero sorprendió con su respuesta: "No ya no, fíjate que yo ya no coj…, me levanto y ya nada más me pongo guapa, pero no, desde que me dio la menopausia, que fue hace como 10 años ya no es igual".

Guzmán confesó que en este punto de su vida se encuentra feliz con su soltería y no siente la necesidad de tener un hombre a su lado, pues las experiencias que ha tenido no le han sido muy gratas: "El último me salió peor que todos los demás… uno ahí que olvídate, un patán”, recordó la cantante, pero a pesar de todo no se cierra a que llegue alguien que la haga sentir bien".

En este sentido, La Guzmán señaló que siempre fue consciente que después de su separación de Pablo Moctezuma, quien es padre de su hija Frida Sofía, las cosas no serían fáciles ya que mucho tiempo se empeñó en recuperar a su familia, pero no lo consiguió y eso la hizo pensar que no podría volver a amar.

Pero esa no fue su única relación, al cuestionarle acerca de su boda con un hombre extranjero, Ale inmediatamente recordó: "Con Farrell Goodman, pero me duró un mes, y luego lo agarraron con drogas, entonces me veían como sí yo lo hubiera mandado. Yo qué lo voy a mandar, no puedes ser tan pend…jo, yo sí le dije 'no, mi rey', a parte su papá millonario y el otro ahí en el bote en Düsseldorf, ¿tú crees que yo le voy a decir 'vete, ándale y haz esto'?", relató.

De hecho, la hija de Enrique Guzmán recordó se encontraba en Gypsy cuando el padre de su entonces esposo le informó de su detención, lo cual lo tomó con mucha calma y su divorcio fue sumamente ágil, en menos de año ya era completamente libre otra vez, pero después vino Gerardo Gómez de la Borbolla, del cual estuvo embarazada.

Sí, y lo perdí, lo perdí al mes, entonces también fue como apenas lo estaba yo deseando (ser madre), y sí me enteré y dije a la mamá de Gerardo y todo, pero amanecí ya con sangre y ya fui al hospital, pero no, yo me di cuenta de que él no me amaba realmente".

Finalmente, para rematar la estrella del rock despejó dudas acerca de su relación con Luis Miguel, recalcando que siempre ha sido amistosa: "Yo lo admiro y lo quiero mucho, y él también a mí siempre me ha tratado bien, entonces una vez me acuerdo que me dijo 'tú mamá y tú son las que me gustan de la familia', y me dio mucho gusto que me lo dijera", contó la famosa con una sonrisa.

