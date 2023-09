Alma Cero confiesa que agradece el engaño de Edwin Luna: "Me hizo un favor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de Televisa, Alma Cero abrió su corazón en entrevista con Mara Patricia Castañeda, con quien revivió su escandalosa relación con Edwin Luna a seis años de su separación, asegurando que se siente agradecida de que el cantante la haya engañado, pues fue un duro golpe que la hizo voltear a ver lo mucho que se había descuidado.

El líder de La Trakalosa de Monterrey conoció a la exconductora de Sabadazo en 2014, mientras que en 2017 decidieron casarse, aunque les duro poco el gusto ya que dos meses después le pidió el divorcio en medio una dramática discusión en la que Alma asegura que el cantante intentó atentar contra su propia vida y la echó de su casa luego de que se destapara una de sus tantas infidelidades.

Para esto cabe recordar que la actriz perdió un hijo del intérprete de Borracho de Amor en 2015, hecho que afectó de algún modo su relación y fue en su gira que realizó en ese entonces por Guatemala, donde conoció a su actual pareja Kimberly Flores, quien fue la tercera en discordia en su relación, así que el cantante decidió decirle adiós a Alma con a tan solo dos meses de haber firmado el acta de matrimonio.

La intérprete de 'Rosa Aurora' de la serie María de Todos los Ángeles reconoce que el músico era una persona manipuladora y que su relación fue sumamente tóxica, pues ella se empeñaba en intentar cambiarlo y se desvivía en que sintiera que era una figura indispensable, lo cual no consiguió, pero eso la enseñó a aprender a poner límites, así como a respetarse.

Siempre he sido una persona que sirve y da a los demás, pero no había, al menos en el plano romántico, no me había sabido dar mi lugar".

En este sentido, la también bailarina cree fielmente que haberse encontrado con Edwin Luna fue un regalo del universo para sanar todas sus carencias que venía acarreando desde la infancia, pues sentía la necesidad de sentirse querida por un hombre luego del divorcio de sus padres y de su separación del padre de su hijo, por lo que aprendió la lección.

Creía bueno para que me quiera me tengo que hacer muy necesaria para él, pero primero tienes que estar bien, amarte tú y brillar tú para entregarte. El verdadero amor es el propio y a partir de ahí todas las cosas surgen", aseveró.

Alma Cero reconoce que también tuvo culpa en que las cosas no terminarán bien en su relación: "No lo criticó a él, fue el resultado de lo que estaba generando y me hago responsable totalmente. No creo en las víctimas", contó y fue insistente en que cree que las cosas pasan por algo y a pesar de todo no le desea nada malo a Kimberly Flores.

Yo agradezco mucho que se haya topado con la persona con la que está, porque me ayudó a darme cuenta que no éramos felices. Yo la bendigo a esa mujer y ella tiene que vivir su propio proceso, no podría atacarla, porque no sería congruente con lo que te estoy diciendo. Creo que las mujeres somos muy valiosas".

Fuente: Tribuna