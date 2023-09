Andrea Escalona se 'quema' en vivo de 'Hoy' y revela que golpeó a Galilea Montijo en fiesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica presentadora, Andrea Escalona, recientemente volvió a robarse los reflectores en pleno programa en vivo de Hoy, debido a que ella misma se 'quemó' con confesiones de sus amistades, pues sin tapujos decidió revelar que golpeó a su reconocida compañera del matutino y también actriz de novelas, Galilea Montijo, mientras que ambas estaban en una fiesta organizada por la 'víctima'.

Como se sabe, dentro de la emisión matutina de la empresa San Ángel, que actualmente está bajo la producción de Andrea Rodríguez, cada día sus presentadores dan mucho de que hablar ante sus confesiones en diferentes dinámicas o al presentar alguna nota del medio del espectáculo, llevándose cientos de criticas o mensajes de apoyo por parte del público, dependiendo de que es lo que mencionaron al aire.

Y ahora, es Escalona la que se llevó los reflectores de la emisión matutina cuando en la dinámica del polígrafo, en el que se detecta si mienten o dicen la verdad, hizo una inesperada confesión con respecto a su relación con Montijo, misma en la que se ha dicho que la presentadora de Netas Divinas en realidad no soportaría a su compañera y pese a que ante cámaras se ve que se llevan bien las cosas no serían así.

Andrea en la dinámica recordó una fiesta que tuvo Montijo en su casa en el que todos los presentadores del matutino de Televisa estuvieron presentes y ella después de varias copas y un par de horas en la mencionada reunión sintió mucho sueño y al tener tanta confianza fue y se acostó en el sofá, donde Raúl Araiza la tapó para que no se le viera tanto las piernas, pensando que ya no se levantaría, pero ese no fue el caso.

Esto pues la hija de Magda Rodríguez mencionó que tras recargar pilas y despertarse, la fiesta aún seguía y por eso regresó a la celebración, pero al parecer no del todo bien, dado a que afirma que la grabaron mientras que estaba comiéndose unos tacos de carne y a la par del mismo plato le estaba dando de esa comida a la perrita de raza pomeran que tiene Galilea en su hogar, haciendo reír a los presentes.

Pero en medio de la diversión, Andrea confesó que ella cree que la presentadora de La Casa de los Famosos México debe de estar muy molesta con ella aún, debido a que terminó tacleándola así como un jugador de futbol americano, señalando que eso terminó en que se le lesionara una vez más su rodilla, sin embargo, ahí terminó su historia sin mencionar que fue lo que provocó que la golpeara y lanzara al suelo.

