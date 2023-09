¿Crisis matrimonial? Zuria Vega aclara si se separa tras 'infidelidad' de actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz de novelas, Zuria Vega, recientemente acaba de romper el silencio y aclarar todo de su supuesto divorcio, pues finalmente respondió si el actor de Televisa que es su esposa, Alberto Guerra, realmente le fue infiel con Paulina Dávila, también una reconocida histrionista con la que fue vista en concierto, ¿acaso sí existe crisis matrimonial entre ambos?

Como se sabe, hace unas semanas que circuló por redes sociales el rumor de que tras 10 años de matrimonio, Guerra y Vega estarían enfrentando problemas, incluso que estarían separados, debido a que se viralizó una foto en la que el actor apareció en un concierto de Karol G realizado en Las Vegas con la famosa actriz, Sofía Vergara, y también con Dávila, con la cual se vio muy junto al caminar.

Ante este hecho, el actor en su cuenta de Instagram respondió a los rumores de separación y a una fan que le exigió una explicación del por qué estaba con Paulina y la actriz de Hollywood este señaló que: "Las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es no dudar, nosotros sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sale de ningún lado, nada de lo que salga de algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos comiencen a dar nota".

Alberto en concierto de Karol G. Internet

Y durante la presentación de la serie Las Viudas de los Jueves, Zuria en la alfombra roja ante la prensa decidió responder a estas especulaciones, señalando que: "Ya ni me preguntes de eso. Te juro que muy chistoso, nos reíamos los dos viendo, te juro, muertos de risa con nuestros hijos ahí viendo", dejando muy en claro que no estaba para nada preocupada y mucho menos que hubiera algo más.

Pero, aunque ella señaló que todo estaba bien y le daba más risa que otra cosa, sí quiso mencionar que le molestaba que la critiquen por "dejar" a su pareja el salir con otras amigas sin ella, por lo que expresó que "Decíamos '¿qué onda? ¿o sea, entonces uno tiene que dejar de vivir?, ¿uno tiene que dejar de tener un amigo, una amiga?'", agregando que ella considera que la base de su matrimonio es la confianza.

Finalmente, pidió que se deje de atacar a las mujeres, afirmando que una vez más notó que el odio solo se la lleva la parte femenina, así que agregó que: "Esto sí me gustaría decirlo, ya que me lo preguntan, dejarlo bien claro en cámaras. Me parece horrible cómo siempre se ataca a una mujer gratuitamente, sin ningún tipo de fundamento, en este caso una amiga mía, creo que está mal, creo que esto se debe de cambiar y creo que por eso hay que dejarle de dar importancia a ese tipo de cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui