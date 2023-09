¿Demandará a los GB5? Sergio Mayer habla sobre desaire en reencuentro de los exGaribaldi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico político, Sergio Mayer, recientemente se instaló en la polémica al vivir tremendo desaire por parte de aquellos que llama sus "hermanos", debido a que no fue invitado al reencuentro de los exintegrante de Garibaldi, del cual tiene los derechos junto a Televisa, hecho por lo que ante la prensa habla y manda contundente mensaje por lo sucedido, ¿acaso planea demandar a los GB5?

Como se sabe, el pasado lunes 4 de septiembre oficialmente se anunció que Paty Manterola, Charly López, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Katia Llanos llegarán a los 90s Pop Tour el próximo 20 de septiembre nuevamente como una agrupación, a más de 30 años de su separación como Garibaldi, tras lo que se irán a una pequeña gira por Ecuador y Perú, aunque ya no con el nombre original de la banda, sino que ahora serán GB5.

El motivo por el que decidieron cambiar el nombre es debido a que están regresando de forma independiente, y los derechos de estos los tuene la empresa San Ángel y el exintegrante de La Casa de los Famosos México, mismo que no fue invitado pues según Charly, la dinámica con las que ellos tienen planeado regresar no es la misma que tiene Sergio, pero que no hay pelea entre ellos y hay mucho cariño y respeto.

Mayer con los Garibaldi. Internet

Tras estas declaraciones, Mayer al ser captado por la prensa, decidió expresar que: "Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron pero nada más. Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida, pleito no hay", señalando que les deseaba lo mejor en su regreso y negando una vez más que estuvieran peleados o con conflictos.

El actor de La Fea Más Bella de igual manera reafirmó que en efecto Televisa y él tiene los derechos del nombre de la agrupación, sin embargo, negó que él este planeando iniciar otro grupo con el concepto y su nombre original y otros rostros como afirmaron sus excompañeros, respondiendo que: "No importa lo que digan, son mis hermanos y los quiero y espero que les vaya bien", mostrándose tranquilo en todo momento.

Finalmente, volvió a recalcar que estaba triste de no haber sido tomado en cuenta, señalando que: "A mí me hubiera encantado (ser invitado a la reunión), no fui considerado y ni modo", agregando que no guarda rencor y aunque sí está triste no hay problemas en absoluto, confesando que hasta el momento "nadie se ha acercado ni me ha dicho nada".

