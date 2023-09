"Era un pen...": Omar Chaparro se pronuncia a broma sobre la bulimia de Anahí en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de TV, Omar Chaparro, recientemente acaba de pronunciarse a su pesada broma a la famosa actriz y muy querida cantante, Anahí, sobre la bulimia y anorexia que padeció cuando era apenas una joven y comenzaba con su fama dentro de las novelas en Televisa, por lo que este se disculpó nuevamente y señaló que no tenía justificación, que "era un pend..." absoluto.

Como se recordará, la cantante recientemente platicó en una entrevista con el reconocido periodista de TV, Joaquín López Dóriga, de varios temas sobre su paso por el mundo del espectáculos y los obstáculos que pasó, tales como lo fueron los problemas alimenticios que padeció mientras el grupo RBD se encontraba en la cúspide musical, presentándose alrededor del mundo con los temas más exitosos.

Durante la charla, la intérprete recordó al borde de las lágrimas el momento en que el famoso presentador de Sabadazo le hizo una broma durante un programa en vivo, llevándole una torta de tamal para que se la comiera, reconociendo que para ella fue un momento muy fuerte, pues lo que estaba pasando era algo muy grave, señalando que ella estuvo varios segundos muertas, dado a que no estaba recibiendo los nutrientes necesarios y sobre exigía a su cuerpo.

Anahí y Omar. Internet

Ante este hecho, Chaparro en una entrevista con el programa Hoy, durante la alfombra roja de Las Viudas de los Jueves, se tomó un momento para hablar al respecto, señalando que: "Yo era un pend..., lo único que puedo decir es que era un pend..., no sabía nada". Al ser cuestionado sobre si con el paso de los años reflexionó sobre su acción, Chaparro confesó: "Obviamente ya he hablado con ella, le pedí disculpas, lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía".

Minutos más tarde, el actor aseguró que ya pudo dejar atrás ese incidente con la integrante de RBD, y que incluso acudirá a verla

en una de sus presentaciones con la banda: "Sí, sí, me llevo muy bien y es una lindísima, voy a estar en su concierto en Los Ángeles, no sé qué día, pero voy a estar ahí. Sí, hay amistad y hay cariño", aseveró.

A pesar de que la broma se efectuó en el año 2005, fue en 2021 cuando el video se hizo viral en redes, momento en que Omar le ofreció disculpas públicas a la cantante, en el que le dijo: "Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande".

Por su parte, la cantante y actriz únicamente respondió: "No importa el tiempo, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar", dejando de lado las polémicas y manteniéndose al margen de la inmensa cantidad de mensajes en ataques hacía Chaparro o el apoyo y reconocimiento a ambos para dejar el pasado atrás.

Fuente: Tribuna del Yaqui