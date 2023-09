Erik Rubín pierde los estribos y arremete contra reportera de Televisa; la correrían por él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso actor y muy polémico cantante, Erik Rubín, está dando mucho de qué hablar, debido a que en un reciente evento público este perdió los estribos y no tuvo reparos al momento de arremeter contra reportera de Televisa, misma a la que se dice que la habrían corrido del lugar por supuestamente una petición de él, dado a que se consideró ofendido por parte de la reportera por la pregunta que le realizó.

Sin duda alguna en los últimos meses el reconocido exintegrante de Timbiriche ha dado mucho de que hablar con respecto a su vida amorosa, especialmente sobre temas de su orientación sexual, dado a que hace más de un año que se vio sobre el escenario el momento en el que tiene cercanos cariños con el famoso y reconocido cantante, Apio Quijano, al cual parece que le da un beso en los labios.

Y aunque ese hecho ocurrió hace tanto tiempo, aún se encuentra en la lista de las preguntas para realizar a Rubín, a Apio, a la famosa y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, e incluso a las hijas del cantante con ella, por lo que cuando la prensa volvió a toparse con Erik en un reciente evento, no dudaron en cuestionarle sobre los besos con Quijano y si es que estaría comenzando una relación con él o si es que la tuvo.

Visiblemente molesto el intérprete de Happy estalló y expresó que: "¿En qué momento no lo he hecho?, acabo de tener un concierto con él y volvemos a hacer la misma escena, lo comparto claramente en mis redes sociales, es parte del show. Piensen lo que quieran, no me importa, lo que tú digas o tú digas no me importa, ni lo que diga la gente... Te estoy diciendo que no hay... ¿Que tema va a haber con Andrea?, Si somos... si dormimos juntos tu crees que hay tema".

Finalmente, con mucha molestia alzó la voz, por lo que le pedían que se calmara, pero el expresó que: "A ver tú habla con el Apio y cancelale las bromas al Apio, y yo también voy a cancelar mis bromas y entonces como tú vas a pensar algo mal de mi, entonces yo no voy a hacer mis shows, entonces en los 90's ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no piensas tú o digas o podamos entender otra cosa", y sin dejar hablar a nadie más se retiró.

Cabe mencionar que tras este feroz altercado con la prensa, se comenzó a decir que la reportera contra la que se lanzó, que sería de la empresa San Ángel o de TV Azteca, fue sacada del evento por ordenes de los organizadores, dado a que aparentemente el actor de Vaselina habría pedido tajantemente que la quería fuera del lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui