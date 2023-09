Gustavo Adolfo Infante desmiente a Edwin Luna tras llamarlo "cab..." y afirmar que le rogó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, recientemente ante las cámaras de Imagen TV no tuvo reparos al momento de responderle al reconocido cantante del regional mexicano, Edwin Luna, siendo contundente al desmentirlo sobre ser él quién le rogó por entrevistas, después de que lo llamara "cab..." por no creer que estuviera en peligro.

Como se sabe, el pasado sábado 2 de septiembre, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey se hizo viral por ser sacado de su propio concierto en Everett, Washington por elementos de seguridad locales, pues aunque todo parecía ir sin contratiempos sobre el escenario, de la nada el sheriff del lugar y otros oficiales subieron a la tarima donde estaba cantando y rápidamente lo bajaron, dejando a todos completamente sorprendidos porque no sabían que era lo que estaba pasando.

Tras esto, el famoso esposo de Kimberly Flores mencionó que esto se debía a que hombres armados se presentaron en su concierto y para evitar tragedias lo sacaron del lugar, hecho que para Infante fue sospechoso, así que señaló que pensaba que todo había sido planeado, destacando qué: "No te parece extraño que llegue un oficial del Sheriff y se lo lleve nada más a él. Me parece muy raro".

Pocas horas después de estas declaraciones, a través de su cuenta de Instagram, Luna le respondió de manera contundente con este mensaje: "Mi querido amigo, Gustavo Adolfo Infante. Tienen desde ayer buscándome para que te dé una entrevista y cómo no quise, pues no te quedó de otra más que decir que estoy mintiendo. Te aprecio mucho pero no m…mes, me conoces bien y sabes que esas cosas no las necesito mi rey", señalando que no se enoje, que sabe que le dice "cab..." de cariño y detrás de cámaras son amigos.

Y ahora, el famoso presentador de Sale el Sol, tras ver el mensaje y los videos de Edwin en el que le dice que solo hacía eso por estar enojado, Gustavo afirmó de manera contundente que lo que los buscaron fueron representantes de De Primera Mano y sus compañeros porque es su trabajo, no que él personalmente lo hiciera, señalando que si mencionó algo sobre que mentía era por los comentarios que vio del público, dando su análisis y opinión profesional como siempre.

De igual forma, la famosa presentadora de los espectáculos, Joanna Vega-Biestro, salió en defensa de Gustavo y le dijo a Luna que ya se estaban colgando mucho de la historia de que los reporteros o los periodistas de espectáculos eran los que los buscaban cómo buscando librarse de ciertas cosas y culparlos a ellos por un error, pidiendo que ya no se colgara de esos argumentos que no tenían validez.

