Ingrid Coronado da advertencia a Charly López; revela que no la invitaron a Garibaldi

Ciudad de México.- La querida conductora Ingrid Coronado de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de todos sus seguidores y medios de comunicación ya que lanzó una fuerte advertencia a su exesposo, Charly López. La famosa contó en una entrevista con el programa Ventaneando que continuará peleando por la casa de la que este sujeto se ha apropiado y reaccionó también al reencuentro de Garibaldi donde no fue contemplada

Como se sabe, Ingrid también intentar sacar a Anna Ferro de un inmueble que perteneció a Fernando del Solar, el cual asegura es propiedad de sus hijos Paolo y Luciano. A pesar de que la expresentadora de Venga la Alegría y Charly se divorciaron hace muchos años, los famosos siguen vinculados no solo por su hijo en común, Emiliano, sino por una casa ubicada en México, que López busca quedarse legalmente, pues asegura que él la compró pero los papeles están a nombre de Coronado.

En su reciente plática con el vespertino de TV Azteca, Coronado confesó que que no cederá a la petición del padre de su primogénito: "Es que no es una situación de dinero, el 'yo no voy a pelear', me llevó a tener una situación idéntica, entonces a mí ya no me queda de otra, o sea, no, porque finalmente no quiero que me vuelva a suceder una tercera vez, yo he trabajado, y a ustedes les consta, toda mi vida, para hacerme de un patrimonio, para darles una buena vida a mis hijos y no está bien que haya personas que quieran quedarse con propiedades que no son suyas", dijo.

Debido a que López también ha manifestado que su hijo tomó partido en esta situación y se ha alejado de él, la ahora locutora manifestó que ya no puede interferir en las decisiones de Emiliano: "A los 24 años ya las personas sabemos exactamente qué es lo que queremos, no siempre, pero en el caso de Emiliano sí, y él es un chavo maduro, trabajador, un buen hijo, un extraordinario hermano, tenemos una familia, precioso hasta para criar a su perro, a Jagger, de veras es un chavo de primera, entonces yo siempre voy a respetar las decisiones que él tome y él sabe bien qué es lo que hace con su vida".

Finalmente, Ingrid Coronado confesó que no fue convocada al reencuentro de Garibaldi, ahora GB5, pero deseó todo el éxito del mundo tanto a su expareja como a los integrantes de que se unieron para crear una la agrupación musical: "No, no se me invitó, pero desde el principio yo he dicho que estoy con otros planes, la verdad es que no tendría ni tiempo, y pues les deseo que les vaya muy bien con este proyecto", expresó la locutora de radio.

Nuevo elenco de Garibaldi, ahora GB5

