Joe Jonas pide divorcio a Sophie Turner: El cantante confirma separación y confiesa esto

Estados Unidos.- Después de tantos rumores y especulaciones, el reconocido y famoso cantante, Joe Jonas, recientemente hizo oficial que pidió el divorcio de la muy querida y famosa actriz, Sophie Turner, debido que a través de sus redes sociales este lanzó un comunicado en el que confirma su separación después de cuatro años de matrimonio, además de que confesó el por qué de su ruptura y negó rumores.

Como se sabe, desde hace días se estuvo rumorando que la pareja estaría en fuerte crisis matrimonial, pues después de cuatro años de matrimonio y dos hermosas hijas, en TMZ aseguraron que una fuente cercana a uno de los vocalistas de Los Jonas Brothers y Turner, afirmó que están "enfrentando problemas graves" en su matrimonio, por lo que actualmente habrían solicitado su divorcio de manera formal, y ambos ya tendrían su propio abogado de separación.

Tras este hecho, el cantante el pasado domingo 3 de septiembre, horas después de que se dijera que estarían separándose, este fue visto usando su argolla de matrimonio en su concierto en Austin, Texas, en el que también se captó a la actriz de Game Of Thrones disfrutando de este concierto a un costado del escenario, donde en todo momento se le vio con una amplia sonrisa y sin perder pie ni detalle de lo que hacía su amado.

Lastimosamente, la mañana de este miércoles 6 de septiembre ya no pudieron ocultar la realidad, pues después de que saliera que en Miami Joe ya pidió oficialmente su separación, por supuestamente querer una vida más hogareña y la actriz de X-Men: Dark Phoenix seguir de fiesta, a través de la cuenta de Instagram del reconocido cantante, se anunció que las especulaciones de separación son completamente ciertas.

Fue el famoso cantante de Cake By The Ocean que señaló que el comunicado que estaba lanzando era una: "Declaración de nosotros dos", tras lo que señaló que: "Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos mutuamente decidido ponerle fin a nuestro matrimonio de manera amistosa", señalando que no habría ningún tipo de problema, infidelidad o malos entendidos entre ambos.

Finalmente, la pareja decidió aclarar que los rumores sobre que Turner solo quiere estar de fiesta y el hermano de Kevin y Nick Jonas se ocupa el solo de las dos hijas que tuvieron en común, como se ha dicho, declarando que: "Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos".

