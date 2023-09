Kimberly 'La Más Preciosa' explota contra usuario que tacha de mantenido a su prometido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que Kimberly 'La Más Preciosa' anunció que retomó su relación con Oscar Barajas, algunos de sus seguidores no están muy contentos con la noticia ya que aseguran es un hombre que no le conviene, por lo que de mantenido y colgado de la fama no lo bajan, comentarios que la tienen cansada, así que no pudo más y en una reciente transmisión explotó contra unos de sus detractores.

La integrante del clan de 'Las Perdidas' hizo un video para interactuar con sus fans, pero entre los comentarios se percató que un usuario le dijo que mandara a trabajar a su mantenido, lo cual evidentemente le molestó, así que explicó que le está ayudando únicamente mientras consigue otro trabajo, pero es algo que no le pesa y no debería importarle a los demás.

Si va a trabajar, pero ahorita yo me estoy haciendo cargo de él en lo que encuentra su trabajo, así que mejor ahórrate tu comentario y espero tú nunca mantengas a nadie y si lo haces que sea de corazón y no critiques", respondió.

De igual forma, Kim le pidió a su detractor que deje de meterse en sus asuntos y se haga cargo de los suyos: "Enfócate en tu vida y deja vivir a la gente, el día que te toque ayudar a alguien ahí vas a decir nomás abrí el hoco porque lo tengo", aseguró y dejó en claro que piensa defender a su futuro esposo de todos.

ESPECIAL

Para cerrar ese asunto, la creadora de contenido pidió a sus 'followers' que fueran a dejarle mensajes positivos a ese usuario: "Díganle cosas bonitas, que se ponga fregón, que se enfoque y deje de estar haciendo cosas que no. No le digan cosas malas, porque las cosas malas le van a llegar en su momento".

Cabe mencionar que Doña Martha, la madre de Kimberly Irene tampoco está muy contenta con su romance y no ha tenido reparo en decirle en vivo que no lo quiere de yerno, además de recomendarle que se busque alguien mejor que no tenga que estar manteniendo, lo cual deja muy mal parado a Oscar Barajas, quien a pesar de todo se empeña en tratar de demostrar que lo que tienen es auténtico.

¿Cuándo es la boda de Kimberly 'La Más Preciosa'?

La estrella de Internet comentó que si todo marcha en orden será en noviembre cuando dé el sí, acepto frente el altar. Además, advirtió tendrá una gran boda con invitados exclusivos y que estará luciendo al menos dos vestidos que mandó a diseñar, siendo 'Las Perdidas' sus madrinas de lujo, por lo que todo apunta a que será un gran evento.

Fuente: Tribuna