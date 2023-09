Las últimas FOTOS que publicó Rodrigo Ruiz antes de morir estremecen a Televisa; esto suplicó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 6 de septiembre el espectáculo mexicano recibió una lamentable noticia debido a que se anunció la muerte del querido actor Rodrigo Ruiz, quien participó en diversas producciones de Televisa. Todos los seguidores del también director de casting se encuentran en shock debido a las dos últimas fotos que publicó vía redes sociales, pues en ellas compartía noticias muy impresionantes.

El intérprete de teatro, series y telenovelas lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer de colon que padecía desde el año 2021 y que ya había hecho metástasis. Ha trascendido que el famoso se encontraba hospitalizado en un nosocomio de la CDMX al momento de su fallecimiento, pero no se ha revelado desde qué fecha fue ingresado. La última telenovela en la que actuó Rodrigo Ruiz fue Imperio de Mentiras en 2021, justo en el año que lo diagnosticaron con la mencionada enfermedad.

Mientras que su último trabajo como director fue en la serie Senda Prohibida de VIX y de hecho varias de sus últimas publicaciones eran para promocionar este proyecto. Sin embargo, su última publicación 'Fijada' en Instagram fue más impactante ya que la usó para tratar un tema muy importante. Resulta que Rodrigo denunció que estaban usando su nombre y lucha contra el cáncer para pedir dinero, por lo cual suplicó a sus fans no caer en la estafa:

Me estoy enterando que siguen utilizando mi nombre para sobornar y sacarles dinero, tengan mucho ojo, yo no vendo, ni estoy pidiendo dinero", indicó.

Rodrigo pidió a sus fans que no cayeran en estafa

Por otro lado, la última instantánea que compartió Rodrigo con sus más de cinco mil seguidores data de la fecha 14 de agosto, un día muy especial para el famoso actor, quien participó también en melodramas como Mujer de Nadie y Cuna de Lobos. Resulta que en esa fecha Rodrigo Ruiz celebró su último cumpleaños rodeado de su familia y seres queridos más cercanos; uno de sus deseos de cumpleaños fue pedir más vida.

Vamos por vida", escribió.

En la imagen se puede ver a Rodrigo posando de lo más sonriente mientras parte su pastel de cumpleaños; viste una camisa color claro con dibujos de planta y unos lentes rojos: "Feliz cumpleaños a mí, a dos años de combatir por mi vida, no me queda más que darle Gracias a Dios, a nuestra madre y al niño Dios de Praga ,por no soltarme de su mano", dijo el fallecido actor, causando la reacción de famosos como Ana Bekoa, José Ron y Sebastián Ligarde.

