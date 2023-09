Lefty SM destapó colaboración con Peso Pluma antes de morir, ¿se cancela el lanzamiento?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antes de que se diera a conocer el trágico fallecimiento de Lefty SM, sus fanáticos se encontraban ansiosos por escuchar sus nuevos temas, en especial una colaboración que apuntaba para ser un rotundo éxito, pues decidió fusionar su talento con Peso Pluma y tenían grabado el material, mismo del que ahora se desconoce cuál será su destino.

El rapero se encontraba en el mejor momento de su carrera, razón por la que ya había trabajado con otros artistas de la talla de Santa Fe Klan, Santa RM y hasta El Komander, por lo que se tenían grandes expectativas del trabajo que ejecutó con el intérprete de corridos tumbados; sin embargo, no le alcanzó el tiempo para el estreno que esperan a pesar de todo pueda concretarse.

Tal como ya lo había anunciado el originario de San Luis Río Colorado, el tema en el que trabajaron lleva por nombre Qué me vas a contar y en un vivo mostró un adelanto de cómo suena, por lo que tras su muerte muchos han mostrado interés para que pronto salga a luz de manera oficial y así puedan seguir disfrutando del talento de Juan Carlos Sauceda.

¿La canción de Lefty SM y Peso Pluma saldrá a la luz?

A pesar de que el material ya se encuentra grabado no se lanzó, pues según contó el rapero Peso Pluma no había tenido tiempo para grabar el video y eso los habría retrasado, además de que habían acordado que no saldría a luz si no era desde el canal oficial del intérprete de Ella Baila Sola, quien ahora tendrá la última decisión junto a la familia de Lefty.

La neta pues quedamos en que la rola… bueno, mi equipo quedó con su equipo en que la rola si no sale en el canal de él, no sale, y que ahorita no tiene tiempo", dijo el fallecido cantante.

No obstante, hasta la publicación de esta nota Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si decidirá seguir adelante o dejar guardado el material. Aunque, los fans de ambos artistas esperan que se lance a manera de homenaje póstumo, así como para mantener vivo el legado que dejó el rapero con su música.

¿De qué murió Lefty SM?

El famoso rapero fue sorprendido por unos sujetos que ingresaron a su domicilio en Guadalajara, donde al poner resistencia a un posible secuestro le dispararon con arma de fuego y no resistió a las heridas, por lo que dio su último suspiro en un hospital a los 31 años de edad, dejando un gran vacío en la industria musical que hoy llora su partida.

Fuente: Tribuna