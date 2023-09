'Matan' a Guillermo Capetillo y Eduardo Capetillo se pronuncia sobre su 'luto' en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de semanas que en redes sociales mataron por error al famoso y reconocido actor de novelas, Guillermo Capetillo, por lo que recientemente en una entrevista ante cámaras de Televisa y diferentes medios de comunicación, su hermano, el también actor y presentador, Eduardo Capetillo, acaba de pronunciarse sobre su supuesto luto familiar, mencionando si estaba molesto con lo sucedido.

La tarde del pasado miércoles 23 de agosto el mundo del espectáculo se llevó tremendo susto, debido a que a través de su cuenta de Instagram, el famoso presentador, Pepillo Origel compartió una fotografía de Guillermo, señalando que: "Me acaban de decir que falleció el actor Guillermo Capetillo ¿alguien sabe qué pasó?", causando un gran revuelo en las redes sociales, debido a que muchos tomaron como un reporte por parte de este sobre el deceso inesperado del famoso actor.

Ante este hecho, la famosa y reconocida presentadora, Ana María Alvarado, afirmó que habló con el histrión y que estaba vivo, con excelente salud, mencionando que todo era: "FALSO: Guillermo Capetillo está bien, no ha muerto cómo se dijo, él mismo me contestó", aliviando a los fans de Capetillo y otras celebridades que creyeron que se estaba anunciando el tan terrible e inesperado deceso de este.

De igual forma, el expresentador del programa Hoy volvió a salir para declarar que él entró en pánico porque le llegó la noticia, señalando que él solo salió a preguntar esperando una negativa o confirmación, no que era una afirmación, explicando que: "Yo puse, 'alguien sabe de esto', pero era mi pregunta no fue.... Yo cuando se muere alguien yo doy el pésame- Me dio mucha pena con la familia y con todo el mundo, pero ahí está".

Y ahora, durante la presentación de una obra de teatro al lado de su esposa, Bibi Gaytán, la prensa de la empresa San Ángel y otras televisoras le cuestionaran sobre que pensaba del hecho de que Origel haya cometido un error que dejó completamente asustados a sus millones de seguidores, a lo que este se mostró muy tranquilo y dejó en claro que no estaba molesto para nada con lo que sucedió.

El actor de La Dueña mencionó que estaba así de tranquilo y no estaba molesto es debido a que: "Ya nos acostumbramos, en realidad ya estamos acostumbrados a que salgan rumores así, no pasa nada, tranquilos", restándole toda la importancia que le había estado tomando el público y los medios de la prensa, pasando a responder otras cuestiones personales, como la reciente participación de su hijo, Eduardo Capetillo Jr., en MasterChef Celebrity.

