"No sé si la mataron": Muere actriz de Televisa de forma misteriosa; sufría Alzheimer

Ciudad de México.- El pasado domingo 3 de septiembre fue un día difícil para el espectáculo mexicano debido a que se confirmó la muerte de la primera actriz Yolanda Ciani, quien contaba con una destacada carrera en Televisa, cine y teatro. Lastimosamente a solo días de que trascendiera esta triste noticia, ha salido a la luz que la estrella mexicana vivió momentos muy duros en sus últimos años de vida, ya que presuntamente era maltratada por su propio hijo.

El mismo día del fallecimiento de Yolanda, dos personas cercanas a ella acudieron a la Fiscalía de la CDMX para denunciar a su hijo Luis Alberto por los presuntos malos tratos que ejerció contra su madre. Sumado a esta situación, en un perfil de Facebook aseguraron que su hijo le rompió las caderas en dos ocasiones diferentes porque aparentemente la golpeaba y aseguraron que vivió encerrada durante los últimos años: "Se acabó su calvario, su hijo la golpeaba, le fracturó una cadera hace 3 años y a mediados de agosto la otra... hago este comentario para que se pueda investigar", dijo una mujer identificada como Mary Estrada.

Durante la tarde de este miércoles 6 de septiembre, un sobrino de la intérprete de los melodramas Ángela, Barrera de Amor, Alborada, Mañana es para siempre y Corazón Indomable rompió el silencio ante las cámaras del programa Ventaneando y dio su reacción ante estas lamentables acusaciones. Se trata de Odin Ciani, quien explicó que él tenía desde 2018 distanciado de doña Yolanda debido a que su hijo le impedía tener contacto con ella.

El excomentarista deportivo de TV Azteca comentó que la primera actriz nacida en el estado de Chihuahua estaba al cuidado de Luis Alberto y una mujer llamada Alejandra, quienes nunca le permitieron tener contacto con ella: "No sé si la mataron, si se murió, si la maltrataron, si se murió, yo hablaba con él (hijo de Yolanda) y me decía 'no estoy en la casa'", recordó Ciani.

La última vez que Odin miró a su reconocida tía fue en 2019 cuando asistió a la boda de su hija, momento en que se dio cuenta que su Alzheimer ya estaba avanzado: "Convivimos con ella y yo notaba cierta complicación en su cabeza, es una enfermedad que desconocemos, pero la pasa la gente que va perdiendo la memoria". Para finalizar, el sobrino de Yolanda dijo que él no puede confirmar si su tía murió víctima de los maltratos de Luis Alberto pero dijo que espera que las autoridades investiguen y hagan justicia:

Yo no tengo nada qué perdonar a nadie, si él cometió un error, serán las autoridades la que lo juzguen, y si alguien tiene qué pagar, que pague".

