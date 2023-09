"Poquita mad…": Christian Chávez tendría este castigo por cambiar la bandera de México así

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente RBD, agrupación conformada por Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez cumple con una serie de conciertos en Estados Unidos que han sido un éxito total, el último antes mencionado no lo ha pasado del todo bien y es que, en un intento por enaltecer a la cultura mexicana, primero salió con un traje de charro en color rosa que le valió varias criticas y, aunque ofreció una disculpa, al parecer ahora puede afrontar serias consecuencias pues mostró una bandera de México con severas modificaciones.

El intérprete de Un poco de tu amor, Nuestro amor o Aún hay algo, se tomó un tiempo de este concierto en vivo para dirigirse a su público. Si bien han pasado varios años desde que el famoso 'salió del clóset' y con ello mucho cariño de parte de sus fans, en cada oportunidad que tiene habla sobre la importancia de la aceptación y sobre todo tolerancia. Esta vez no fue la excepción pero lo hizo mientras ondeaba una bandera del país que lo vio nacer, acá que si tiene s muy común con los artistas, el lábaro patrio no era el que conocemos, sino que solo contaba con el escudo y el resto de los colores eran de la comunidad LGBT.

El famoso basta decir, salió al escenario sin portar consigo la bandera. El escenario mostraba un juego de luces ad hoc con la comunidad LGBT y con ello, los aplausos y ovaciones no se hicieron espera. Mientras Chávez de 40 años de edad continuaba caminando sobre el escenario, un asistente del público lanzó la bandera y con ello, éste la recibió mostrando orgullo; sin embargo, en lugar de tener los colores verde y rojo, eran los de la comunidad, lo que si bien no fue visto de la mejor manera por los internautas, basta decir que esto representa una falta que es castigada por la Secretaría de Gobernación.

Gracias por escucharme y conectarse ámense y respétense … si no lo haces tú , quién?", escribió en redes con un video donde evidenciaba este momento.

Aunque Maite Perroni comentó la publicación a modo de secundar el cariño que han recibido de parte del público, el resto de los internautas comenzó a criticar al famoso, al cual le recordaron que no había entendido que modificar un traje de charro y hacerlo parecer uno de Drag Queen no le había bastado para ahora faltarle el respeto así a nuestro lábaro patrio. Otros en tanto, insistieron en que poco a poco los decepcionaba pues una cosa era aceptarse tal cual y otra dejar expuesto la falta de valores cívicos como él lo había hecho.

"No se supone que está prohibido, no mms si no respeta su bandera nadie lo va a hacer?"; "Este chavo, tiene que cultivarse más, o la gente que los maneja no los controla, le deberían de decir por el chicharo que no puede usar esa bandera", o "Primero hiciste mofa de los charros convirtiendo un traje de charro en un vestuario de drag ahora usas el escudo de la bandera para promocionar la homosexualidad, poquita mad... hermana!!!", fueron algunos de los comentarios que recibió y por los cuales no ha habido alguna respuesta de parte del cantante.

¿Hay multas por modificar los lábaros patrios?

La acción de Christian Chávez se da justo en el marco en que le país entero y los mexicanos que residen en otras partes del mundo, estamos por celebrar 213 años de Independencia, por lo que las calles se llenan con los colores patrios y por supuesto, cientos de banderas a modo de celebrar al nacionalidad. Por ello, las autoridades han remarcado que existe una multa por hacer un mal uso del escudo, el himno nacional y por supuesto la bandera y por ello, se impone una sanción monetaria.

De acuerdo con lo expuesto en el Artículo 56 de la la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en caso de faltarle al respeto a los símbolos patrios, el o los responsables serán castigados, con base a la gravedad de los hechos, con una multa que equivale a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, e incluso, se considera un arresto por 36 horas. Cabe destacar que hasta este momento, la dependencia no se ha pronunciado al respecto y Christian Chávez tampoco lo ha hecho.

