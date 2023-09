¿Por infidelidad? Adianez Hernández y Rodrigo Cachero se divorcian tras 11 años de relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que parecían ser una de las parejas más consolidas del mundo del espectáculo, Rodrigo Cachero y Adianez Hernández anunciaron hace unas horas su divorcio tras 11 años de relación y cinco de matrimonio, razón por la que pidieron respeto a la prensa en este momento tan complicado que atraviesan, aunque ninguno quiso ahondar en detalles acerca de los motivos que los orillaron a tomar esta decisión y han surgido dudas.

Fue a través de sus redes sociales, donde cada uno dio su sentir y admiten que fue culpa de ambos que su historia terminara, pero ambos mostraron disposición por llevar una relación cordial por el bienestar de los hijos que procrearon y que al final terminaron en medio de esta situación, así que quieren evitar cualquier tipo de chismes.

Los humanos somos emociones y por ellas tomamos decisiones… buenas o malas, nuestras decisiones nos ponen un lugar en la vida. Todos los días hay la oportunidad de seguir en el mismo lugar o hacer un cambio, la emoción que nos lleva de un lugar a otro es la que tomamos porque buscamos ser felices", escribió la exintegrante de Survivor México.

Por su parte, el actor publicó un video en el que reconoció que al final de su relación pasaron por momentos muy complicados: "Estos meses han sido un infierno. Después de 11 años de vivir juntos, cinco casados, Adianez y yo hemos decidido divorciarnos. No soy Shakira y ella Piqué", contó.

De igual forma reconoció que esta decisión no le ha sido fácil, pero aunque no quiso exponer el motivo hizo hincapié en que siempre habrá dos versiones, pero una fuera de lo correcto, de lo permisible y de lo perdonable, pero a pesar de todo no quiere tirar por la borda el tiempo que estuvieron juntos por todo lo que compartieron, en particular por los hijos que le dio

Ha sido un proceso complicado, doloroso... Decir las cosas alivianan. Es la mamá de mis hijos y la voy a respetar siempre", comentó Rodrigo.

De esta forma, ambos dieron por concluida su historia de amor, pero algunas palabras que dio Cachero como el señalar que a uno se le acabó el amor antes que al otro, han levantado sospechas de que pudo haber existido una infidelidad de parte de la conductora, las cuales podrían confirmarse debido a que el actor dio like a varios comentarios en los que destacan que fue amable al no exhibir su engaño.

