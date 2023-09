Comparta este artículo

Estados Unidos.- Lamentablemente la famosa empresaria y reconocida socialité estadounidense, Kourtney Kardashian, acaba de empelar sus redes sociales para confesar que su bebé casi muere, por lo que no tuvo más remedio que someterse a cirugía fetal con calidad de urgencia, debido a que corría el riesgo de perder al que será su cuarto hijo, y esto es lo que se sabe hasta el momento de la salud de ambos.

Como se sabe la banda de Barker, Blink-182 anunció que iba a poner en pausa su gira por Europa después de que su baterista, Travis Barker, reveló que tenía una emergencia familiar urgente, por lo que debía regresar a Estados Unidos. El músico en ningún momento reveló los motivos, pero desde el primer momento sus millones de fans se preocuparon cuando este compartió que entró a una capilla mientras esperaba su vuelo para orar.

Después de esto, el medio TMZ incrementó la preocupación entre sus fans, dado a que revelaron varias fotografías del baterista de temas como First Date y de la reconocida empresaria al salir del hospital, señalando que no sabían el motivo de que estuvieran en el nosocomio, información que acaba de ser revelada por la propia Kourtney, pues tras tantas especulaciones rompió el silencio y reveló que fue operada de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, la mayor de las Kardashian reveló que fue sometida a cirugía fetal debido a que su bebé, que es una varón, estaba en riesgo, declarando que "no estaba preparada para esta emergencia de salud luego de tres embarazos realmente fáciles", pero que por fortuna todo estaba en orden y que: "Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida a mi esposo que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto".

Ante esta confesión que dejó en shock a todos, la hija de Kris Jenner confesó que estuvo "paralizada por el "miedo" de saber que su hijo iba a morir si no se apresuraba a pasar por el quirófano, declarando que: "No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender ese sentimiento de miedo", agregando que: "Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriguita y a salvo fue la verdadera bendición".

Cabe mencionar que este mensaje fue acompañado por una fotografía en blanco y negro, donde se puede ver la mano de Barker mientras que sostiene la de su esposa, a la cual se le puede ver la intravenosa y una zona de su abultado vientre con un parche en el que de seguro realizaron la incisión para poder operarla sin tener que abrirla por completo y reducir el riesgo para ella y su neonato.

