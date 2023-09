Tras retiro de novelas, exactriz de Televisa se une a Chapoy y admite fuertes adicciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exactriz de Televisa, quien se enfrentó al cáncer de mama y que lleva más de una década retirada de los melodramas, sorprendió a todos sus seguidores debido a que en una reciente entrevista con Pati Chapoy admitió su dura etapa de adicciones. Se trata de Alejandra Guzmán, quien es hija de una de las máximas intérpretes en México y por ende ha participado en novelas como Cuando los hijos se van, Tiempo de amar y Verano Peligroso.

Recientemente la rockera mexicana abrió su corazón ante las cámaras del programa Ventaneando, donde admitió que su alcoholismo comenzó desde que era una adolescente, cuando usaba la bebida para escapar de su timidez: "No me atrevía a hacer muchas cosas, pero me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta de que era alcohólica y de que no manejaba yo esa fiesta", expresó.

Tras hacer esta sincera confesión, Alejandra reflexionó sobre cuándo se dio cuenta de su enfermedad: "Cuando tenía 28 años. (Empecé) como a los 14. Las drogas ya cuando tenía 17. (Lo primero que probé) fue marihuana, y luego] cocaína". Asimismo, la también hija de Enrique Guzmán destapó quién le ofreció inicialmente las sustancias ilícitas: "La misma banda, los buenos amigos, las malas influencias, no hay mucha gente que acepte que tiene un detallito, un error, una adicción, una enfermedad".

Asimismo, la cantante de temas como Mala hierba y Mi peor error explicó que decidió buscar ayuda por voluntad propia: "Yo dije, ya no puedo, yo me fui a mi primer rehab a los 28 años, fue la primera vez que lo intenté así, y yo me lo pagué, yo fui solita dije 'no, con permiso, yo ya me voy', y fue un diciembre, me acuerdo". Sobre el tiempo que ha permanecido en rehabilitación, Alejandra puntualizó que siempre se queda un mes.

Mi mamá me llevó, entonces llegó una terapeuta y me dio una caja de kleenex y me dijo 'ven, órale, a llorar', entonces uno va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto o que tú no quieres sentir. Todo, el alcohol, las drogas, están para que tú no sientas nada, para que te sientas a toda madre, feliz".

Crédito: Internet

Acto seguido, la cantante externó su negativa a nuevos procedimientos para combatir las adicciones como la implantación de un chip en el cuerpo, método al que han recurrido artistas como Pablo Montero: "Lo más sano es que psicológicamente te echen la mano, no nada más es que te quiten el alcohol, o que te pongan un chip, que se me hace una babosada, pero bueno, cada quien, si se quieren meter 10 chips, métetelos, yo pienso que a cada quién como le ayude", expresó.

Después, 'La Guzmán' reconoció que ha sufrido recaídas "muchas veces y manifestó que a pesar de lo malo que ha vivido con su batalla contra las adicciones, se siente orgullosa de que sabe pedir auxilio cuando la necesita: "Sí lo he tocado, ¡cómo no!, [he recaído, pero] lo bueno es que he tocado fondo, lo bueno es que he sabido alzar la mano y pedir ayuda", explicó la madre de Frida Sofía, de quien ya lleva 2 años distanciada.

Fuente: Tribuna