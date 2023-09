Alejandro Fernández despotrica contra Christian Chávez tras traje de charro rosa en show

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Alejandro Fernández, en una reciente entrevista para Sale el Sol se pronunció sobre el traje de charro rosa que hace poco portó el famoso cantante y querido actor, Christian Chávez, en uno de sus conciertos, siendo muy contundente al despotricar en su contra, señalando que había reglas claras para poder usar el mencionado traje.

Como se sabe, el pasado domingo 2 de septiembre del año en curso, fue realizado uno de los conciertos de la tan esperada gira del reencuentro de los RBD, el cual desde hace días que se vio empañado por una fuerte polémica con uno de sus integrantes y que ha estado dando mucho de que hablar, dividiendo opiniones entre los internautas de las redes sociales y también de varias celebridades.

Esto debido a que Christian mostrando que se siente completamente orgulloso de ser mexicano y celebrando el mes patrio, optó por portar un típico traje de charro en el mencionado concierto, pero en vez de portarlo con el clásico color negro y los bordados dorados y plateados, este lo usó en color rosado, el cual tenía bordados brillantes en tono plateado, que combinó con el clásico sombrero de charro y uno tenis del mismo estilo.

Christian Chávez. Internet

Ante este hecho, en redes sociales salieron a destrozarlo, afirmando que así no se portaba un traje de charro y que era una completa falta de respeto, incluso el cantante Pancho Uresti a través de su cuenta de X expresó que: "Díganle algo a este compa de RBD... ¡Qué falta de respeto! El traje de charro es un orgullo mexicano y se tiene que portar como tiene que ser Ridículo, ¿Cómo por qué con tenis?".

Y ahora, a través de una entrevista con el matutino de Imagen TV, también se puso del lado del público que se lanzó a atacarlo, y aunque en ningún momento lo insultó, sí señaló que: "El traje de charro es muy especial y sobre todo hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben dé, sí, hay muchas reglas para poder vestir un traje de charro", dejando en claro que entendía la molestia.

Finalmente y sin querer caer en una polémica, señaló que no es lo peor que ha visto, mencionando que: "He visto todo lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes", agregando que igual no cree que fuera el color del traje: "Yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color, porque yo creo que más bien ha de haber sido que salió con tenis", concluyendo con que jamás haría algo así, expresando un contundente: "Yo, no, yo lo más atrevido ha de haber sido un azul marino".

Fuente: Tribuna del Yaqui