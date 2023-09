Bomba en Televisa: Angelique Boyer confiesa que nunca se casará con Sebastián Rulli

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y modelo Angelique Boyer nuevamente sorprendió a la audiencia de Televisa con sus fuertes confesiones acerca de su relación sentimental con Sebastián Rulli. La mexicana-francesa dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que reconoció que pese a que llevan 9 años juntos, nunca se casará con el actor originario de Argentina. ¿Se acabó el amor?

Como se recordará, Angelique y el exesposo de Cecilia Galliano se conocieron en el año 2010 cuando participaron en el melodrama Teresa, que fue producida por José Alberto 'El Güero' Castro, con quien ella tenía un romance. Sin embargo, la guapísima actriz y Sebastián comenzaron su romance hasta el año 2014 y desde entonces se convirtieron en inseparables. No obstante, hay un importante motivo por el que nunca tendrán una boda.

En una entrevista que fue retomada por el portal Infobae, la protagonista de exitosas telenovelas como Imperio de Mentiras, Vencer al Pasado, Abismo de pasión y Lo que la vida me robó recordó que ni ella ni Sebas creen en el matrimonio legal: "Nosotros no creemos en el matrimonio como documento entonces yo creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa", expresó Angie.

Tras revelar que ella y Rulli piensan formalizar solo mudándose a vivir juntos, la intérprete de 35 años comentó que ninguno de los dos están apurados porque llegue este momento: "Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa", expuso Boyer de forma contundente.

Actualmente, Angelique está trabajando en su nuevo protagónico en la televisora de San Ángel dando vida a la nueva 'Diana Salazar' en el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, que protagonizó hace décadas Lucía Méndez. Y será en este proyecto cuando la francesa-mexicana vuelva a compartir créditos con Sebastián Rulli, luego de que en 2021 realizaran su último melodrama juntos que fue Vencer el pasado.

