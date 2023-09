Cristian Castro habla de la arisca actitud de Luis Miguel y le manda certero mensaje

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Hace varios días Cristian Castro se convirtió en tendencia por haber asistido al concierto de Luis Miguel, algo que sin duda emocionó a varios de sus fans, puesto ambos son grandes figuras de la música mexicana y de Latinoamérica, el problema derivó en la arisca actitud del intérprete de La Chica del Bikini Azul, puesto según algunos informes, se habría comportado indiferente con el cantante de Gallito Feliz.

Es tras algunas semanas de este evento que el intérprete de Azul decidió romper el silencio con respecto a lo ocurrido en la arena de Buenos Aires y habló un poco acerca de cómo se siente sobre el evidente rechazo de Luis Miguel, a quien tildó de ser una persona sumamente "seria", pero más allá de ello, dejó entrever que hubo una tercera en discordia que provocó el distanciamiento entre ambos.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa de conducido por Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, donde habló sobre su deseo de poder arreglar las diferencias que ha venido cargando con 'El Sol de México' desde hacía bastante tiempo, dejando en claro que comprendía que su forma de ser era mucho más seria que la media, así como también resaltó que el intérprete de La incondicional estaba muy "comprometido" con su carrera.

"Yo siento que él es una persona seria realmente, es muy serio y se toma muy en serio todo, creo que es un muchacho muy comprometido, esa es la palabra quizá, está muy comprometido con su carrera, con su imagen. Me gustaría que fuera un poco más cariñoso, sí, quisiera que fuera un poquito más, podría serlo."

Por otro lado, Cristian declaró que sí resintió el comportamiento de Luis Miguel y aseguró que le "hubiese gustado" que fuera algo más ameno, especialmente, porque ambos pertenecen al mismo país, siendo que el 'Sol' está naturalizado como mexicano, motivo por el que creía que un "saludo" habría sido bueno para limar las asperezas que ambos han estado cargando desde que los intérpretes se vincularon amorosamente con la misma mujer.

¡Así como lo lees! Según lo declarado por Cristian, ambos habrían tenido un romance con Daisy Fuentes; de acuerdo con lo dicho por el intérprete, la fémina habría mantenido un amorío con el hijo de Verónica Castro, pero posteriormente, se habría marchado con Luis Miguel, lo que habría hecho pensar al cantante que Fuentes habría estado con ambos, al mismo tiempo, en algún momento.

"El problema fue que yo llevaba bastantes meses con mi novia y se la llevó, realmente la que estuvo mal fue la novia, porque la novia fue la que estuvo ahí, haciendo las dos historias, y quizás al mismo tiempo."

Pese a esto, Cristian Castro reveló que no culpa de absolutamente nada a Luis Miguel, puesto él es consciente que la que falló en esta situación habría sido Daisy Fuentes y no el 'Sol', ya que, la que los habría engañado fue la fémina, por lo que le quitaba toda la responsabilidad al cantante de Tengo todo excepto a ti: "Realmente la que estuvo mal fue la novia, porque la novia fue la que estuvo ahí, haciendo las dos historias, y quizá al mismo tiempo, entonces por eso digo que no deberíamos estar tan distanciados porque la chica fue realmente la que tuvo la culpa", aseguró el 'Gallito Feliz'.

Fuentes: Tribuna