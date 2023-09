Danny Masterson, de 'That '70s Show', pasará 30 años en prisión por abusar de 2 mujeres

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Alrededor del año 1998 se estrenó la serie de comedia That '70s Show, conocida en Hispanoamérica como El Show de los 70, la cual era protagonizada por un grupo de adolescentes que pasaban sus días en el sótano de uno de ellos. El programa duro hasta el año 2006 y tuvo un gran éxito. Pese a que el show suele ser recordado con cariño por las personas, la realidad es que el nombre de esta sitcom regresó a los titulares casi 20 años después por causas negativas.

Resulta ser que uno de los protagonistas era interpretado por Danny Masterson, quien en la serie daba vida a un adolescente con problema con las sustancias y un tanto precoz. Lamentablemente, el mal comportamiento del personaje fue llevado a la vida real entre los años 2000 y 2003, tiempo en el que aún trabajaba para That '70s Show y en el que abusó de dos mujeres. Debido a este delito, el histrión fue arrestado en el pasado mes de mayo.

Casi 4 meses después de estos acontecimientos, Masterson se enfrentó ante la jueza Charlaine Olmedo del Tribunal de Los Ángeles, quien tras darle unas duras palabras por el delito que cometió, también reveló que su sentencia sería de 30 años en prisión. La defensora de la ley declaró: "Señor Masterson, usted no es la víctima aquí. Sus acciones hace 20 años le quitaron la voz y la elección a otra persona. Sus acciones hace 20 años fueron criminales y por eso está aquí".

Según algunos informes, algunos familiares y amigos de Danny se presentaron ante la corte para escuchar el veredicto, pero el mismo no fue positivo para ellos; mientras que las víctimas se mostraron satisfechas, especialmente una de ellas, quien admitió que lamentaba haber denunciado todo lo ocurrido recién ahora y no hacerlo con anterioridad, sobretodo porque notaba que Masterson no mostraba la menor "pizca" de arrepentimiento.

"No ha mostrado ni una pizca de remordimiento por el dolor que causó. Sabía que él debía estar tras las rejas por la seguridad de todas las mujeres con las que entró en contacto. Lo siento mucho y estoy muy molesta. Ojalá lo hubiera denunciado antes a la policía."

Cabe señalar que éstas no fueron las únicas palabras que las víctimas tuvieron para Danny, quien según algunos informes tuvo una actitud seria y, en todo momento, observó a las agraviadas. Las mujeres acusaron al histrión de haberles robado, ya que, aseguraron que la "violación es un robo del espíritu", entre otras declaraciones, mencionaron que el famoso era un "patético, perturbado y completamente violento."

Según algunos informes, Masterson no fue acusado solo por dos mujeres, sino que hubo una tercera víctima, pero únicamente fue procesado y sentenciado por las dos féminas que se mencionaron a lo largo de esta nota. Su modus operandi habría sido drogar a las agraviadas con una bebida, para luego abusar de ellas. También lo acusaron de utilizar sus influencias en la iglesia de la Cienciología para evitar las consecuencias de sus actos.

