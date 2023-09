Laura G revela que "estaba cansada" de 'VLA' y por eso renunció; tiene ofertas en Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Laura G por fin rompió el silencio y platicó todos los detalles de su repentina salida del programa Venga la Alegría, que tuvo lugar el pasado viernes 28 de julio del presente año. La también extrabajadora de Televisa habló como nunca antes de su participación en el matutino de TV Azteca y confesó si se unirá a la empresa de la competencia, donde ya tiene varias ofertas.

Como se recordará, Laura ingresó al elenco de VLA en 2019 luego de que se fusionaran los equipos de esta emisión y de Todo un show. Lastimosamente la conductora nunca logró hacer un lazo con el público y por ello constantemente estaban pidiendo su salida del proyecto. Tras 4 años en esta emisión, a finales del mes de julio la originaria de Monterrey, Nuevo León, decidió despedirse de Venga la Alegría y recientemente compartió los motivos.

'La G' fue abordada por el reportero Edén Dorantes durante su paso por un evento en la CDMX y aquí contó que sigue formando parte de las filas de la empresa del Ajusco: "(Los internautas) Me han firmado con muchas televisoras, pero no, yo no me salí de Azteca, yo no me salí de Venga para correr a otro trabajo", expresó. Acto seguido, la regiomontana compartió que ha estado haciendo tras dejar la pantalla: "La verdad es que no he parado en hacer cosas mías, he estado viajando mucho".

Laura G se despidió de 'VLA'

Y de forma contundente, Laura negó que tenga planes de salirse de TV Azteca para hacer otro proyecto: "Yo creo que este año no, no estaré haciendo nada de tele, nunca digas nunca pero es mi proyecto no hacer nada de tele". Asimismo, la presentadora bromeó sobre la verdadera razón por la que dejó el matutino: "Ya estaba cansada, o sea me caían mal todos, jajaja, pero es que un matutino es muy demandante", contó.

Salirte ha sido como una rehabilitación, todos los días va muy bien, fue una decisión que se tomó con mucha cabeza y corazón".

Finalmente, Laura admitió si su exjefa Sandra Smester le ha hecho alguna oferta de trabajo: "Está en Telemundo, me han invitado mucho, no tengo planes de irme, me asustaron a los de radio me dijeron '¿cómo es posible que te están confirmando y yo te tengo acá', me van a ver con gente de Telemundo, eso no quiere decir que yo vaya a firmar", expresó. Asimismo, la conductora comentó que pronto dejará México para tomarse unas merecidas vacaciones en Argentina.

