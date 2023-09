Michelle Salas revela en 'Hoy' que Luis Miguel no asistiría a su boda, ¿quién la entregará?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida modelo, Michelle Salas, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, pues acaba de confesar detalles sobre su enlace matrimonial y en entrevista para el programa Hoy habría revelado que su padre, el famoso cantante, Luis Miguel, podría ser uno de los que no asistiría a su boda como se estuvo especulando, entonces, ¿quién va a entregarla en el altar?

El pasado mes de mayo fue que a través de su cuenta de Instagram, Michelle reveló que había decidido dar el siguiente paso en su relación amorosa con el empresario venezolano, Danilo Díaz, compartiendo una fotografía de ambos mientras que presume el impresionante anillo en su dedo, señalando que le había dado el sí acepto, comenzando así lo que hoy en día es uno de los temas de conversación en todos lados.

Uno de los cuestionamientos que más se han realizado es el tema de si el intérprete de La Incondicional estará presente en esta unión matrimonial y por supuesto si será él quién la entregue en el altar, dado a que como es bien sabido, el denominado 'Sol de México' no tiene una relación muy cercana con su descendencia, o al menos eso se ha asegurado por varios años, dado a que Aracely Arámbula lo acusó de estar completamente ausente para sus dos hijos.

Luis Miguel y Michelle. Internet

Y ahora, ante tanta duda sobre lo que se espera sea una espectacular boda, la reconocida modelo fue captada por el matutino de Televisa en un evento de Tiffany y no dudo en cuestionarla sobre su enlace, a lo que ella mencionó que no pensó que fuera tan complicado planear una unión matrimonial, dejando en claro que era la primera vez, además de por supuesto, dar una pista si su padre estará o no presente.

Primeramente, la nieta de Silvia Pinal señaló que: "O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez, y esta es la primera vez que me caso y en verdad no tengo todavía como que ni idea de los procesos, estoy como que apenas entendiendo todo, pero bueno, por la iglesia seguro, y organizar una boda en verdad está cañón", afirmando que ha estado al pendiente de cada detalle y "Por ahora van tres (vestidos), por ahora", dando a entender que podría haber más.

Finalmente, con respecto a que Luis Miguel estará, no dio un sí o no como tal, sino que señaló que de invitados aun "No les puedo decir nada todavía", pero dio a entender que no podrá asistir al señalar que: "Yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo y no se puede estar físicamente", agregando que ella aprecia más el que se esté espiritualmente y den un apoyo moral, lo que avivan los rumores de que Stephanie Salas sí la podría entregar.

Fuente: Tribuna del Yaqui