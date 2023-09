Mónica Noguera revela si es amante de Erik Rubín; siente "tristeza" por Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de la conductora Mónica Noguera no ha dejado de estar en todos los medios de comunicación pues fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio entre Andrea Legarreta y Erik Rubín. Tras recibir todo tipo de comentarios y críticas, la integrante de Imagen TV decidió romper el silencio y confesó si es verdad que es la amante del exintegrante de Timbiriche.

Como se sabe, fueron los conductores del programa Chisme no Like quienes señalaron que la ruptura sentimental entre Erik y Legarreta era porque ella lo descubrió siéndole infiel con Mónica Noguera. Supuestamente la conductora del programa Hoy encontró mensajes bastante comprometedores entre su colega conductora, además de que afirmaron que el flechazo entre Mónica y Rubín se dio dentro del gimnasio del que Andrea y el cantante son dueños.

Tras filtrarse esta delicada información, hace algunos momentos la exconductora de Sale el Sol y De Primera Mano decidió romper el silencio y compartió si verdaderamente tiene una 'aventura' con el empresario y productor musical. A través de una entrevista en el Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, 'Mona' respondió tajante a la pregunta de si es la amante de Erik: "No, claro que no", dijo riendo y luego añadió: "Ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto".

Noguera aseguró que sí mantiene una relación de amistad con Erik, pero aclaró que no son muy cercanos pese a que sí acude a su gimnasio: "Erik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos". Posteriormente, la conductora resaltó que le dolía mucho este chisme porque Andrea Legarreta no pasa por un buen momento tras la muerte de su madre, doña Isabel Martínez.

No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto", dijo.

Finalmente, Mónica explicó que no cree necesario comunicarse con Andy y el intérprete de temas como Princesa Tibetana debido a que el rumor de su amorío es totalmente falso y por ello no deben aclarar nada: "No he hablado con Erik Rubín y Andrea Legarreta porque sabemos que no es cierto y no hay que aclarar nada, tenemos una relación cordial y no hemos hablado", expresó la querida conductora y modelo.

