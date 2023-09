¿Se opone? Michelle Salas habla de la relación de Luis Miguel y su comadre, Paloma Cuevas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida modelo, Michelle Salas, recientemente brindó una entrevista al programa Hoy, en donde acaba de dejar boquiabiertos a todos sus espectadores, debido a que no tuvo reparos al hablar de lo que piensa sobre la relación que mantiene actualmente su padre, el querido y polémico cantante, Luis Miguel, con la que es su comadre y ex de uno de sus mejores amigos, Paloma Cuevas, ¿acaso se opone a ella?

La hija del intérprete de Suave recientemente brindó una entrevista en la que habló sobre los preparativos para su boda y confesó que para ella es fundamental la asistencia de toda su familia a este gran festejo. Además, aclaró que ya conoce a la nueva pareja de su padre y dio su opinión sobre Paloma Cuevas, la cual antes de estar involucrada sentimentalmente con el cantante, fue su comadre pues bautizó a uno de sus hijos.

Durante su llegada a un evento realizado por una reconocida joyería en la Ciudad de México, la influencer manifestó que le gustaría contar con la presencia del hombre que le dio la vida el día de su boda con el empresario Danilo Díaz, declarando que: "No les puedo decir nada todavía, yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo".

Luis Miguel y Paloma Cuevas. Internet

No obstante, la modelo alabó el aspecto físico con el que reapareció el denominado 'Sol de México' para su gira de conciertos, señalando que: "Se ve muy bien ¿no?, se ve muy flaco", dijo con una sonrisa, pero al escuchar el nombre de Paloma Cuevas, actual pareja del intérprete de La Incondicional, Michelle reveló que ella ve su relación: "Muy bien, encantadora, bueno, yo la conocía desde antes".

Pero, la nieta de Sylvia Pasquel puso en duda que su padre vaya a contraer nupcias con la diseñadora española, pues al escuchar que Luismi ya compró la argolla para comprometerse, la joven replicó: "Ay, ¿cuántas veces han dicho que va a dar anillo?, chicos, no podemos creer todo lo que leemos y escuchamos". Pese a esta declaración, la influencer no pudo negar que Luis Miguel se ve muy enamorado, por lo que ante este señalamiento, Salas únicamente comentó: "Claro, es que el amor es lo mejor que hay".

Por otra parte, la también hija de Stephanie Salas expresó que no ha sido nada sencillo enfocarse en los preparativos de su boda, expresando que: "O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez, y esta es la primera vez que me caso y en verdad no tengo todavía como que ni idea de los procesos, estoy como que apenas entendiendo todo, pero bueno, por la iglesia seguro, y organizar una boda en verdad está cañón… Por ahora van tres (vestidos), por ahora"..

Fuente: Tribuna del Yaqui