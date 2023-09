Sergio Mayer revela que productor de 'LCDLFM' le confesó favoritismo hacia el 'Team Cielo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa tuvo un gran acierto al apostar por el reality La Casa de los Famosos México, el cual los llevó a tener números impresionantes de audiencia que no registraban desde hace varios años, todo gracias al contenido que generaron algunos de los concursante, aunque hubo muchas polémicas a lo largo de la temporada que pusieron en duda la transparencia de la producción.

Sin duda, algo de lo que más llamó la atención fueron las famosas pruebas de líder, las cuales otorgaban el beneficio de inmunidad al concursante ganador para no ser eliminados, el poder de salvar a un compañero y disfrutar de la comodidad de una suite, así que todos entregaban todo cada semana, pero a muchos les pareció sospechoso que Jorge Losa pudiera ganar en cuatro ocasiones.

En redes sociales se armaron varios escándalos, pues al ser un programa en vivo con transmisión 24/7 los fanáticos podían monitorear en cualquier momento lo que ocurría y en más de una ocasión exhibieron trampas en dichas pruebas con las que se beneficiaba a determinado concursante, lo cual evidentemente causó ámpula y tanto conductores como las producción lo negaron rotundamente a pesar de las pruebas.

Ahora que el show terminó, los ex habitantes han podido contemplar lo que sucedió y todos los que conformaron el 'Team Infierno' coinciden en que hubo mucha ayuda hacia los chicos del 'Team Cielo', algo que Sergio Mayer asegura comprobó al tener una plática con uno de los ejecutivos que le confesó que fue una estrategia que tuvieron que tomar debido a que los del cuarto azul no estaban entendiendo las dinámicas ni generaban contenido.

De igual forma, el 'Tata' señaló en entrevista con Mafian TV que incluso dentro de las grabaciones se llegaban a percatar de esas jugadas sucias, pero no decía nada por no hacer quedar mal al proyecto: "Yo no podía dentro de la casa expresar mis molestias o levantar la voz por las cosas que yo veía, porque sería poner en tela de juicio la producción y la credibilidad del programa", platicó.

Dentro del confesionario entré y se lo dije a La Jefa: 'Esto que están haciendo no está padre y es muy evidente, a mí no me gusta, porque estoy compitiendo contra mí y no con los demás'".

Sergio Mayer, también destacó que Poncho de Nigris era el que no podía aguantarse al ver ese tipo de injusticias, pero trataba de mediar la situación para evitar algún problema o que el público se fuera contra la televisora: trataba de desviar la atención al decirle mira ven no pasa nada y así se dio.

Por su parte, los seguidores del reality comentan que sus declaraciones no son una gran revelación ya que en muchas ocasiones fue evidente la trampa, por lo que esto ha desanimado a algunos de ver una segunda temporada, pues no les parece que metan mano en los resultados de los juegos, así que Televisa deberá ser muy cuidadoso si es que quieren volver a tocar el mismo éxito.

