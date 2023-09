¿Silvia Pinal, delicada? Michelle Salas y Camila Valero dan inesperada noticia de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores de mala salud de la famosa y reconocida primera actriz, Silvia Pinal, sus bisnietas, la joven Camila Valero, y la reconocida y muy querida modelo, Michelle Salas, recientemente han brindado entrevistas por separado para dar una inesperada noticia con respecto a su querida bisabuela que ha preocupado en los últimos meses, ¿acaso sí está delicada cómo se dice?

Como se sabe, el pasado mes de mayo fue que a través de su cuenta de Instagram, Michelle reveló que había decidido dar el siguiente paso en su relación amorosa con el empresario venezolano, Danilo Díaz, y poco a poco desde ese momento ha dado pequeños de lo que se puede esperar en su gran día, como el hecho de que por el momento cuenta con tres vestidos de novia que va a utilizar en este enlace.

Esto pues durante un evento de Tiffany, la modelo brindó una entrevista al programa Hoy en la que dio otros pequeños detalles de esta tan esperada boda, como el hecho de que al parecer su padre, Luis Miguel, no va estar presente al igual que su tan famosa bisabuela, pues señaló que no quieres moverla para no arriesgar su salud, dado a que a sus 94 años no quieres arriesgarla y son indicaciones médicas el no viajar.

Pero al tratarse de su bisabuela y ser tan apegada a ella, la hija de Stephanie Salas sorprendió con el hecho de que para llevarle alegría a Pinal y en compensación de que hará su fiesta fuera del país, señaló que: "Le tengo una sorpresa especial justo para ella, para poder celebrar con ella y para estar juntitas" y cuando se le cuestionó si es que será una pequeña ceremonia, la modelo señaló que sí, que se casaría aquí en algo muy íntimo para que pueda verla casarse.

Por otro lado, la nieta menor de Sylvia Pasquel y hermana de Michelle podría haber revelado que esta sorpresa a su bisabuela sería en el cumpleaños de la primera actriz, el próximo 12 de septiembre, debido a que confesó que le harán una celebración por el cumpleaños de la mencionada 'Diva del Cine', dando un par de detalles de lo que sucederá en el especial día en el que celebrará 94 años de edad.

Esto debido a que la joven Camila mencionó que la Dinastía Pinal ya se está preparando para celebrar a su abuela todos juntos y le darán una sorpresa, señalando que: "probablemente la vamos a ir a visitar, obviamente hoy en día lo más importante la mayor prioridad es que esté cómoda, que esté segura, lo más probable es que estaremos en la casa, haremos algo chiquito entre la familia".

