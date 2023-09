Taylor Swift se despide de las prendas primaverales y le dice "hola" al estilo grunge

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Usualmente, los artistas suelen adoptar un estilo de vestimenta para que, de esta manera, puedan ser reconocidos por sus fans. Un ejemplo de esto es la propia Taylor Swift, quien estuvo hace unos días en la Ciudad de México. En caso de que tú seas amante de la moda, seguro te diste cuenta de que varios sitios especializados se dedicaron a hablar sobre sus vestidos, los cuales son principalmente en estilo boho, floreados o con colores amarillos u otros tonos vibrantes.

Dicho tipo de ropa le da un aspecto bohemio y relajado a Taylor, todo esto sin descuidar el aspecto de la elegancia. El hecho de que Swift implemente este tipo de ropa no es una coincidencia y es que, regularmente se asocia con la primavera y la juventud, mientras que los tonos dorados van más de la mano con el éxito. Por todo lo anteriormente comentado, resulta un poco extraño que la exnovia de Joe Jonas aparezca con un look completamente distinto a lo acostumbrado.

Resulta ser que hace unos días, la cantante de éxitos como Cruel Summer, Look What You Made Me Do, Enchanted, I Knew You Were Trouble, entre otras se dejó ver a fuera de los estudios Electric Lady, lo que vistiendo un atuendo completamente contrario a lo que normalmente acostumbra con unos pantalones negros de pierna ancha, una blusa de tirantes y unas botas; absolutamente todo era de color negro.

Taylor Swift con 'outfit' grunge

Créditos: 'Glamour'

Por otro lado, Taylor le dijo adiós a la cola de caballo que suele utilizar cuando no está sobre el escenario, sino que decidió utilizar una gorra de béisbol de Ralph Lauren, así como también optó por hacerse un par de trenzas y dejar un par de mechones sueltos, lo cual le ayudaba a enmarcar su rostro y a darle un aspecto mucho más desenfadado, lo que resulta ideal para cuando quieres lucir increíble, pero no demasiado formal.

Este tipo de vestimenta alertó un poco a los fans de la cantante de 32 años puesto le dijo adiós a los estilos más femeninos para adentrarse más a uno de los 'looks' favoritos de Jennifer Lawrence y se trata del estilo grunge, el cual se originó en la década de los años 90 y está inspirado en la música que solía escucharse en Seatle. Este tipo de atuendos destaca por brindar una apariencia más desaliñada y relajada.

Las prendas que se utilizan en la corriente grunte suelen ser botas, prendas desgastadas, mezclas de patrones, colores un poco menos brillantes como es el caso del negro, vino, azul, verde o café; pero todos ellos estarían en una paleta un poco más oscura de lo habitual. Algunas prendas que podrías implementar son las camisas de franela, botas de trabajo, chaquetas de cuero, gorras de béisbol (como es el caso de Taylor), entre otras cosas.

