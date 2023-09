Tragedia en Televisa: Conductora de 'Hoy' revela muerte de su hijo por negligencia médica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa presentadora del programa Hoy, quien al inicio de su carrera trabajó en TV Azteca pero ahora lleva más de dos décadas en Televisa, sorprendió a todos sus seguidores debido a que compartió ante las cámaras que su primer hijo murió a causa de negligencia médica. Se trata de la periodista Martha Figueroa, quien recientemente abrió su corazón para recordar el duro momento en que se enteró que su primogénito había muerto minutos después de nacer.

La exconductora de Ventaneando, programa del que salió por un problema con Pati Chapoy, actualmente se encuentra participando en el reality El Hotel VIP de Canal 5 y en un reciente capítulo del proyecto se sinceró como nunca antes sobre la pérdida de su primer heredero. Marthita se ha caracterizado siempre por mantener su vida privada alejada de los reflectores, sin embargo, ahora decidió abrir su corazón como nunca antes.

'La Figuerolas' se encontraba platicando con Manola Diez al momento de hacer la fuerte revelación sobre la pérdida de su primer hijo, cuyo embarazo describió como "perfecto": "Estuve mucho tiempo en trabajo de parto... Me acuerdo estar en la sala de parto, acostada. Mi marido grabando con la video: 'Ya nació, ya nació'... No oigo que llora. Entonces le pregunto: '¿Por qué no llora?' Y ya no me acuerdo nada", mencionó con la voz entrecortada.

Martha Figueroa y su segundo hijo Alejandro

La periodista especializada en espectáculos comentó que horas después de este momento, despertó y tenía al doctor sentado a su lado, lo cual la hizo pensar lo peor, y él le pidió ser fuerte: "Le dije: 'Ya se murió, ¿verdad?', y me dijo: 'Sí’. Nunca lo vi. No me dejaron. Les dije: 'Me hubieran dejado verlo’ y no, mi marido creyó que me iba a doler menos y me iba a costar menos desprenderme, y creo que tenía razón", dijo con un nudo en la garganta.

Martha contó que no pudo ver nunca el cuerpo de su bebé debido a que su entonces esposo creyó que lo mejor era no enfrentarse a este terrible escenario y comentó que salió del hospital con la urna de las cenizas de su recién nacido. Fue hasta que estuvo sola en su casa que entendió la magnitud de la situación al observar en sus manos los restos del bebé, a quien llamarían Luis Enrique: "Abrí la caja y saqué las estas, y vi los huesitos y empecé a llorar".

Nació y se murió a los pocos minutos".

La conductora de Hoy confesó que el único recuerdo que tiene de su primogénito es un "cartoncito" que le dieron en el hospital donde viene la huella del bebé junto a algunos otros datos. Posteriormente, Figueroa confesó que buscó la opinión de otros médicos y estos le dijeron que su hijo había muerto por negligencia: "Fui a otro doctor, me revisó y me dijo: 'No tuviste la culpa. Es un error médico 100 por ciento", recordó Martha.

